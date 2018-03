Toto je vláda postupnej deštrukcie dôvery občanov, tvrdí Remišová na Pellegriniho návrh kabinetu

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Ak by nová vláda Petra Pellegriniho mala ambíciu obnoviť dôveru ľudí v inštitúcie, bolo by podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej potrebné zmeniť ministrov v rezortoch, ktoré dlhodobo zlyhávajú.

Ako povedala Remišová v stredu pre agentúru SITA, v rezorte školstva ministerka Martina Lubyová ani po siedmich mesiacoch nedokázala uspokojivo vyriešiť situáciu po eurofondovom škandále.



„Na ministerstve pôdohospodárstva sú zas podľa slov eurokomisára podozrenia na zneužitie eurofondov na kriminálne ciele. Minister obrany pripravuje najväčší nákup v histórii Slovenska, kde ideme s veľkými tajnosťami kupovať obrnené transportéry od firmy, ktorá čelila vo viacerých krajinách rozsiahlym korupčným škandálom práve v súvislosti s obrnenými transportérmi. Toto nie je vláda rekonštrukcie, ale postupnej deštrukcie dôvery občanov v pozitívnu zmenu," vyhlásila Remišová.

Výmena policajného prezidenta

Upozornila, že strany vládnej koalície tvrdia, že nová vláda by mala upokojiť politickú krízu. „Ľudia právom očakávali, že na miesto ministra vnútra, ktoré je kľúčové na vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, vládna koalícia ponúkne dôveryhodného a skúseného človeka. No ponúkla ministra zdravotníctva, ktorý navyše v rezorte, ktorý spravoval doteraz, nedosiahol výrazné výsledky a zlepšenie,“ povedala s tým, že nový minister vnútra by mal byť schopný vo veľmi krátkom čase urobiť najpotrebnejšie zmeny v personálnom obsadení polície, a to vymeniť policajného prezidenta a očistiť políciu.



„Z pohľadu boja proti korupcii dve najdôležitejšie funkcie v polícii – policajný prezident a šéf protikorupčnej jednotky – sú obaja z prostredia oligarchu v pozadí strany Smer, jeden je jeho švagor a druhého manželka je vo vedení firmy jeho syna,“ upozornila.

Zásadná reforma polície

Remišová považuje za potrebné upraviť kariérny postup policajtov tak, aby bol spravodlivý a férový, zmeniť spôsob menovania policajného prezidenta, ako aj zmeniť postavenie Sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra.

„Je iluzórne očakávať, že Tomášovi Druckerovi sa podarí zreformovať a odpolitizovať políciu, čo sú najakútnejšie problémy, ktoré treba v polícii riešiť,“ dodala.

Prezident Andrej Kiska vo štvrtok vymenuje Petra Pellegriniho za predsedu vládu a akceptuje jeho návrh kabinetu. Ako dnes povedal, s návrhom však nie je na sto percent spokojný.

