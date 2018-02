Topfavoritka Shiffrinová v slalome prekvapujúco nezískala medailu, zo zlata sa teší Hansdotterová

PJONGČANG 16. februára (WebNoviny.sk) - Švédka Frida Hansdotterová získala zlato v piatkovom slalome žien na zimnej olympiáde v Pjongčangu. Striebro putuje do Švajčiarska zásluhou Wendy Holdenerovej a bronz získala mladá Rakúšanka Katharina Gallhuberová. Prekvapením je až štvrté miesto topfavoritky a obhajkyne zlata Američanky Mikaely Shiffrinovej.

Tridsaťdvaročná Hansdotterová získala premiérové zlato na vrcholnom podujatí, keď pod piatimi kruhmi bolo jej doterajším maximom piate miesto zo slalomu v Soči 2014 a na MS slalomové striebro z amerického Beaver Creeku 2015.





"Mikaela je v tejto sezóne skvelá a vedela som, že zdolať ju bude náročné. Triumf ma preto trochu prekvapil. Je krásne zdolať ju aspoň raz, jej sa to totiž darí pravidelne. Dnešok mi vyšiel podľa predstáv. Snažila som sa užiť si to, aj preto bol zjavný úsmev na mojej tvári. Milujem lyžovanie a súťaženie, teraz mám olympijské zlato. Celé roky tvrdej driny stáli za to, každučká minúta," povedala Frida Hansdotterová pre Olympijský informačný servis.

"Som veľmi sklamaná. Dnes som sa necítila dobre. Mám za sebou veľa tréningov a mnoho voľného jazdenia, no nepomohlo to. Nepreviedla som tak agresívne kolá, ako dokážem a ako by bolo potrebné na zisk medaily. Môj slabší výkon má niekoľko dôvodov, nemožno hovoriť len o jednom. Taký je život a prináša aj takéto ponaučenia. Včera v obrovskom slalome som bojovala a vyšlo to na zlato. Teraz mi ten boj až tak nevyšiel. No čo, niekto musí skončiť skončiť na štvrtom mieste," poznamenala Mikaela Shiffrinová.





Petra Vlhová a Veronika Velez-Zuzulová skončili až v druhej desiatke. Obom nevyšla ani jedna z dvoch jázd, Petra Vlhová napokon skončila na 13. mieste a Veronika Velez-Zuzulová na 17. pozícii. Barbaru Kantorovú klasifikovali na 34. mieste, iba 18-ročná Soňa Moravčíková nedokončila prvé kolo.

Slalom žien bol pôvodne na programe v stredu, ale pre ho museli preložiť na piatok.

ZOH 2018 v Pjongčangu





Zjazdové lyžovanie



Ženy – slalom – po 2. kole: 1. Frida Hansdotterová (Švéd.) 1:38,63 min, 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,05 s, 3. Katharina Gallhuberová (Rak.) +0,32, 4. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,40, 5. Anna Swennová Larssonová (Švéd.) +0,98, 6. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) +1,53, 7. Bernadette Schildová (Rak.) +1,55, 8. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,94, … 13. Petra Vlhová (SR) +2,95, 17. Veronika Velez-Zuzulová (SR) +3,44, 34. Barbara Kantorová (SR) +9,80, Soňa Moravčíková (SR) nedokončila

Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !

Vedci objavili trávu, ktorá chutí presne ako slané a octové chipsy

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.