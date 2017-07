Tomáš Tatar sa s Detroitom dohodol pred začatím arbitráže, jeho plat sa takmer zdvojnásobí

TORONTO 22. júla (WebNoviny.s) - O novom kontrakte slovenského hokejového reprezentanta Tomáša Tatara s tímom NHL Detroit Red Wings napokon nerozhodla arbitráž. Tatar a Detroit sa ešte pred konečným ortieľom arbitrážneho konania dohodli na štvorročnej zmluve na 21,2 milióna amerických dolárov.

V najbližšej sezóne NHL 2017/2018 šikovný slovenský krídelník zarobí 4,875 mil. USD, v ďalších dvoch 5,5 mil. USD a v tej poslednej - do konca ročníka 2020/2021 3,2 mil. USD. Súčasťou zmluvy sú aj bonusy 1,125 mil. USD v prvom roku a 1 milión USD v poslednom roku zmluvy. Doteraz slovenský hokejista ukrajoval z ročného rozpočtu klubu 2,75 milióna dolárov.

Prípad podobný ako Palátov

"Je vzrušujúce, že sme nakoniec našli cestu k dohode. Veľmi som chcel zostať v Detroite, mám to tu rád, prostredie aj ľudí, mnohí sa stali mojimi dobrými priateľmi. Bolo to celé trochu stresujúce a nechcel som, aby sa to dostalo až na arbitráž. Ľudia majú o arbitráži nie najlepšiu mienku, ale napokon to nebolo také zlé. S Kenom Hollandom nás spájajú dobré vzťahy a stále sme hľadali možnosti, ako nájsť cestu k sebe aj v súvislosti s novou zmluvou," povedal Tomáš Tatar v konferenčnom hovore ešte v piatok večer.

Vedenie NHL upozorňuje, že Tatarov prípad je podobný Čechovi Ondřejovi Palátovi, s ktorým tím Tampa Bay Lightning napokon tiež podpísal dlhodobý kontrakt ako s obmedzeným voľným agentom. Detroit v uplynulej sezóne NHL nepostúpil do play-off prvýkrát od ročníka 1989/1990. Od septembra sa Red Wings sťahujú do novej arény, ktorá by v ich prípade mohla znamenať aj nový - lepší začiatok. Jeho plnohodnotnou súčasťou bude aj Tomáš Tatar.

Najlepší strelec Red Wings

V uplynulej sezóne bol Tatar s 25 gólmi najlepší strelec Red Wings, nazbieral aj 21 asistencií, čo znamenalo tretiu priečku v tímovom kanadskom bodovaní. Za ostatné tri sezóny odohral Tomáš Tatar za Detroit 245 zápasov s bilanciou 75 gólov a 72 asistencií. V polovici apríla podstúpil operáciu problémového ramena, podľa lekárov by sa mal zotavovať štyri až šesť mesiacov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.