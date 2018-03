Tomáš Tatar cítil po príchode do Vegas mierny tlak, po prvom góle sa mu uľavilo

LAS VEGAS 6. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar (27) nazbieral v základnej časti NHL už 116 gólov. Prvých 115 dosiahol v drese Detroitu, zatiaľ posledný stošestnásty pridal už ako hráč Vegas Golden Knights. V tíme nováčika sa ocitol po siedmich rokoch strávených v organizácii Red Wings.

"Po príchode som cítil mierny tlak. Po prvom góle sa mi uľavilo. Potrebujem si ešte zvyknúť na nový systém. Cítim sa trochu nervózny a unavený z presunov. Je toho na mňa dosť. Chvalabohu, že sme vyhrali," vravel Tatar po triumfe nad New Jersey 3:2 v rozhovore pre denník SME.

Potrebuje si zvyknúť na systém

Skúsený krídelník tvrdí, že nie je jednoduché naskočiť do rozbehnutého vlaku a v prípade tímu Vegas Golden Knights ide o solídne naštartovaný expres. Zverenci trénera Gerarda Gallanta sú s 89 bodmi po 65 zápasoch na druhom mieste Západnej konferencie NHL a vo svojej prvej sezóne medzi zámorskou hokejovou smotánkou nezadržateľne mieria do play-off. "Cítil som na seba tlak, ale teraz zo mňa opadol. Potrebujem si ešte zvyknúť na nový systém. Cítim sa trochu nervózny a unavený z presunov. V tíme sa mi však páči. Majú všetko špičkovo spravené. Tréningová hala je na úrovni, starostlivosť tiež," uviedol Tatar, strieborný medailista z MS 2012.



Zvyknúť si bude musieť aj na horúce počasie a vysokú nadmorskú výšku. V Las Vegas býva sucho a v lete tam teploty dosahujú aj viac než 40 °C. "Teraz tam nie je také teplo. Je to akurát. Tréningovú halu máme vysoko v horách. Je tam ťažký vzduch. Počas tréningov som dýchal aj cez oči. Spoluhráči mi hovorili, že je to normálne a že o dva týždne si zvyknem," pokračoval Tatar, s 29 bodmi slovenský tohtosezónny líder v produktivite v NHL.

Zmenu privítal

Na otázku, ako je množné, že Vegas hrajú hneď vo svojej prvej sezóne v NHL dlhodobo na špici a dokonca sú v hre o Prezidentský pohár pre víťaza základnej časti, odpovedal: "Hrajú rýchly a krásny hokej. Nie som prekvapený, že hrajú na špici. V klube sú štyri vyrovnané formácie. Je to zábavný hokej a super pocit.“

Tatar priznal, že po rokoch v Detroite už v najsledovanejšej profilige sveta potreboval zmenu a privítal ju. "Mrzelo ma, že som skončil, ale zároveň som sa potešil, že idem do klubu s najvyššími ambíciami. V Detroite nám to v tejto sezóne nešlo. Neviem, aká je príčina, ale muselo sa už niečo udiať. So spoluhráčmi som sa ani nestihol osobne rozlúčiť. So všetkými som si písal a volal. Onedlho hráme práve v Detroite (vo štvrtok 8. 3., pozn.). Bude to zaujímavý zápas," dodal Tatar pre SME.

