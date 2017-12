Tomáš Surový neskrýva nadšenie z návratu do reprezentácie, pod jeho návrat sa podpísal Šatan

BRATISLAVA 11. decembra (WebNoviny.sk) - Skúsený slovenský hokejista Tomáš Surový sa po viac ako dvoch rokoch vrátil do slovenskej reprezentácie.

Tréner národného tímu Craig Ramsay ho nominoval na decembrový turnaj Euro Ice Hockey Challenge v nórskom Hamare. Tridsaťšesťročný útočník na pondelkovom zraze v Bratislave neskrýval nadšenie. Priznal sa, že pod jeho návrat sa podpísal aj generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.

Mix mladších i starších hráčov

"Teším sa na túto výzvu a uvidím, ako dopadne. Miro Šatan ma oslovil, či by som sa nechcel vrátiť a ešte to skúsiť. Ja som za pozvánku veľmi vďačný. Trému nemám, zato som nadšený a plný očakávaní. Tento týždeň musím ukázať, či ešte mám na medzinárodnú úroveň. Uvidíme ako zapadnem do systému. Potom môžeme rozmýšľať o konkrétnejších cieľoch," uviedol Surový.





Slovenský národný tím je nabitý skúsenosťami. Až štyria hráči majú viac ako sto štartov v národnom drese. Pre Surového pôjde o premiérové štarty pod kanadským koučom Ramsayom. Banskobystrický rodák sa naňho teší. "Sme tu taký mix mladších i starších hráčov. Je tu nejaký nový štýl, predpokladám, že kanadský. Chalani z klubu, ktorý už boli v reprezentácii mi podali iba tie najlepšie referencie, zhodnotil," vicemajster sveta z roku 2012.

Motivácia s vidinou olympiády

Turnaj v Hamare je posledným reprezentačným podujatím pred zimnými olympijskými hrami v kórejskom Pjongčangu. Kapitán Banskej Bystrice v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži Tipsport lige 2017/2018 Surový sa na olympiádu zatiaľ nepozerá.

"Sústredím sa iba na tento týždeň, ale keďže je to posledný turnaj pred ZOH, tréneri sa na naše výkony budú pozerať kritickejším okom. Ak by som sa teraz prezentoval dobrou hrou, môžem sa ďalej motivovať s vidinou olympiády. Momentálne by to však bol krok ďalej, nad akým by sme mali rozmýšľať," povedal 36-ročný ofenzívny univerzál.





