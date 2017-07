Tomáš Jurčo je zhruba v polovici prípravy na novú sezónu NHL

KOŠICE 18. júla (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo sa po júnovom podpise novej zmluvy s klubom zámorskej NHL Chicago Blackhawks pripravuje na sezónu 2017/2018 v domácich podmienkach, no už v stredu ho čaká let do USA.

Dovolenkoval v Chorvátsku

V Chicagu však pobudne len niekoľko dní. "V Chicagu absolvujeme podpisovú akciu s fanúšikmi a zopár ďalších udalostí. Pred sezónou by som mal do Ameriky odletieť koncom augusta," prezradil 24-ročný krídelník v rozhovore pre východoslovenský denník Korzár.



Po skončení predchádzajúceho ročníka si Tomáš Jurčo užil aj chvíle oddychu. "S partiou a priateľkami sme boli na týždňovej dovolenke v Chorvátsku. Bol to veľmi príjemný relax," poznamenal.

Konkrétne ciele si nekladie

Pod dohľadom kondičného trénera Daniela Kičuru. "Chodievam do posilňovne, na ľad a absolvujem množstvo ďalších vecí. Som zhruba v polovici prípravy na novú sezónu. Tento rok je príprava pomerne dlhá, čo je super, môžem sa pripraviť maximálne zodpovedne. Konečne ma neobmedzuje chrbát, takže zatiaľ prebieha všetko podľa plánu. Občas si s kamarátmi zahráme futbal, no voľného času popri tréningoch a ďalších aktivitách príliš nazvyš nie je. Preto, ak sa mám venovať niektorému zo športov, uprednostňujem zakaždým hokej," prezradil.

Pred novým súťažným ročníkom v NHL si pred seba Tomáš Jurčo nekladie konkrétne ciele. "Najdôležitejšie bude, aby sa mi podarilo uchytiť a aby som mal dobrú sezónu. Dôležité bude, aby sa mi vyhýbali zranenia. To ma posledných pár rokov limitovalo. Verím, že teraz to už bude lepšie. Dosiahnutie akejkoľvek bodovej hranice si vopred nedávam. Môže sa stať, že budem hrávať málo a získam len zopár bodov, ale aj to, že budem na ľade častejšie a v takom prípade pochopiteľne dúfam, že bodov na mojom konte bude pribúdať. Ťažko dopredu čokoľvek predpovedať,“ doplnil slovenský reprezentačný útočník.

