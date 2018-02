Tisícky ľudí plánujú ísť na pochody za zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) - Brutálna vražda investigatívneho novinára a jeho priateľky Martiny Kušnírovej otriasla Slovenskom.

Sviečky na ich pamiatku ľudia zapaľovali v pondelok večer pred budovou redakcie portálu Aktuality.sk, kde pracoval a pietna spomienka sa v Bratislave konala aj na Námestí SNP. Sviečky horeli pred pamätníkom Slovenského národného povstania aj pred neďalekou pamätnou tabuľou na november 1989.

Tisícky ľudí na sociálnej sieti Facebook už avizujú, že sa zúčastnia aj na pochodoch, ktoré sa majú konať v hlavnom meste.

Prvý s názvom „Nechceme žiť v mafiánskom štáte“ bude už v stredu 28. februára. „Protest zvolávame čím skôr, lebo železo treba kuť horúce. V prípade záujmu, urobíme sériu protestov,“ píše Igor Matovič, líder hnutia OĽaNO, ktoré pochod organizuje.

Pochod sa začne o 17:00 zhromaždením na námestí SNP a následne sa pôjde pred známy komplex Bonaparte na hradnom vŕšku.

Organizátori požadujú odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara. "Ľudí, ktorí miesto toho, aby si prácu novinárov vážili, ich opakovane zosmiešňovali a na nich útočili," píše sa na Facebooku.

Kritika sa zniesla aj na premiéra Roberta Fica, ktorý opakovane novinárov nazýval protislovenskými prostitútkami a odmieta odísť z mafiánskeho brlohu, s ktorým sú spájaní tí, o ktorých Ján Kuciak písal. Pochodovať sa bude aj za nezávislú políciu a prokuratúru, ktorá môže byť jediná garantom skutočne nezávislého vyšetrenia popravy novinára a jeho snúbenice.

"Viem, že sa vám mnohým žije lepšie ako v 90-tych rokoch. Viem, že je vonku zima a nájdeme si mnohé iné výhovorky. Ak však táto vražda neprebudí a nezomkne všetkých čestných ľudí na Slovensku, nezaslúžime si lepšiu budúcnosť," uviedol Matovič na Facebooku.

Druhý pochod „Nechceme späť 90-te! Pochod za Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú“ bude v piatok 2. marca a začne sa o 17:00 na Hviezdoslavovom námestí.

"Okrem rýchleho vyšetrenia jeho vraždy požadujeme aj vyšetrenie káuz Mariána Kočnera a Ladislava Bašternáka. O oboch Janko písal a dokonca Kočner sa mu aj vyhrážal," napísali organizátori na Facebooku.

Hlavnými organizátormi sú projektový manažér vydavateľstva Petit Press Peter Nagy a jeho manželka Katarína Nagy Pazmany. "Pri organizácii nespolupracujeme so žiadnymi politikmi a politickými stranami," uviedli. To, že investigatívny novinár aj s jeho partnerkou boli zavraždení, je pre nich niečo, pri čom nedokážu podľa vlastných slov ostať ticho.

"Nedokážeme ostať ticho ako občania, ako novinári, ako ľudia aktívni v treťom sektore, ako ľudia, ktorí majú radi Slovensko a veria, že Slovensko má na to, aby bolo dobrou, poctivou krajinou, kde sa takéto veci nedejú," napísali v udalosti na Facebooku.

Ako dodali, za tri mesiace sa im narodí dieťa a nechcú, aby sa narodilo do spoločnosti, v ktorej sa ľudia boja prehovoriť a novinári písať.

"Chceme, aby vyrastalo v čase, ktorý nebude pripomínať 90-te roky. Chceme, aby vyrastalo v krajine, ktorá bude hodnotu demokracie ochraňovať. Vražda novinára je vraždou spoločnosti. Vraždou verejného hlasu a vraždou hodnôt. Preto organizujeme tento pochod, ako občania, ako budúci rodičia, ako ľudia, ktorí nechcú premlčať, keď niekto siahne na ich hodnoty," dodali.

Priznali však, že s pochodom im pomáhajú organizátori študentských pochodov proti korupcii. Mená rečníkov by mali oznámiť čoskoro.

Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú zavraždili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Podľa zatiaľ dostupných informácií má ísť o úkladnú vraždu, Kuciaka zabili jedným výstrelom do hrude, Kušnírovú do hlavy. Obaja sú pravdepodobne mŕtvi od štvrtka, polícia na základe žiadosti matky jednej z obetí dom prehľadala v noci z nedele na pondelok.





Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara vraždy pravdepodobne súvisia s prácou novinára. Premiér Robert Fico prisľúbil milión eur každému, kto poskytne relevantnú informáciu o prípade. Podľa ďalších informácií by vraždy mohli súvisieť s talianskou mafiou operujúcou na východe Slovenska.





Na druhý prípad vraždy novinára v EÚ za posledných päť mesiacov reagovali aj v zahraničí, tragédia sa dostala na titulky českých novín, ale informovali o nej aj iné médiá ako Reuters, AP, The Washington Post či New York Times. V moderných dejinách Slovenska je to prvá vražda novinára.