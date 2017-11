Tisícky domácností v Banskobystrickom kraji sú pre snehovú kalamitu bez elektriny

BANSKÁ BYSTRICA 30. novembra (WebNoviny.sk) – K výrazným výpadkom elektrickej energie dochádza vo štvrtok od piatej rána na území Banskobystrického kraja v dôsledku nepriaznivého počasia, najmä mokrého snehu.





Najhoršia situácia je podľa Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a.s. (SSE-D) momentálne v okolí Žiaru nad Hronom, Rimavskej Soboty a Banskej Bystrice. „Aktuálne evidujeme bez prúdu viac ako 300 trafostaníc, ktoré zásobujú zhruba 27-tisíc odberných miest,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca SSE-D Miroslav Gejdoš.

Bez prúdu viac ako 300 trafostaníc

Najkritickejšia situácia je v okolí Žiaru nad Hronom, Rimavskej Soboty, Banskej Bystrice a Žiliny, pričom je pravdepodobné, že počet porúch bude ešte narastať. Pracovníci SSE-D sú v pohotovosti a snažia sa, aby poruchy čo najskôr lokalizovali a mohli začať pracovať na ich odstránení.





V niektorých prípadoch je to veľmi náročné pre počasie, nedostupný alebo rozmočený terén. „Všetkých odberateľov by sme chceli ubezpečiť, že SSE-D robí všetko preto, aby mali domácnosti elektrinu opäť k dispozícii v čo najkratšom čase. Zároveň by sme ich však chceli požiadať o pochopenie a trpezlivosť,“ dodal hovorca.

Výstraha druhého stupňa

V celom Banskobystrickom kraji platí podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) 2. stupeň výstrahy pred snežením až do 16:00.

Miestami by malo spadnúť 35 až 40 centimetrov nového snehu. Táto výška nového snehu predstavuje podľa meteorológov veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä dopravu a pohyb osôb.

Predpokladaná výška nového snehu je podľa SHMÚ v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.





