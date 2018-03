Text deklarácie prezidenta Kisku, ktorú majú podpísať s Ficom a Dankom

"Aktuálna kríza dôvery si vyžaduje jednoznačný signál," povedal vo štvrtok Kiska. Dodal, že on, predseda NR SR Andrej Danko a premiér Robert Fico by sa mali zaviazať, že súčinnosťou prispejú k vyriešeniu súčasnej politickej krízy. Vyzval aj na to, aby sa pokojné občianske protesty nenazývali pokusmi o prevrat.