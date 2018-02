Tessa Virtueová so Scottom Moirom si svetovým rekordom zaistili olympijské zlato

PJONGČANG 20. februára (WebNoviny.sk) - Zlaté medaily v tancoch na ľade si na na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu vyjazdili kanadskí reprezentanti Tessa Virtueová so Scottom Moirom.

V svetovom výkone histórie 206,07 bodu len o 79 stotín bodu zdolali francúzsky pár Gabriella Papadakisová s Guillaumom Cizeronom (205,28). Bronz putuje do USA zásluhou súrodencov Maie a Alex Shibutaniovcov.

Slovenskí reprezentanti Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley obsadili 20. miesto. Dvadsaťosemročná česká rodáčka a o rok mladší Bratislavčan po pondelkovej 19. pozícii v krátkom tanci s bodovým hodnotením 59,75 bodu sa v utorkovom voľnom tanci na hudbu z filmu Kabaret nevyhli miernym zaváhaniam a za svoje vystúpenie dostali 82,82 bodu, čo ich v súčte 142,57 bodu zaradilo na chvost výsledkovej listiny v tejto časti súťaže.

Myslivečková a Csölley splnili cieľ

Za svojim osobným maximom v celkovom súčte zaostali iba o 65 stotín bodu, dosiahli ho v septembri 2017 na olympijskej kvalifikácii v nemeckom Oberstdorfe.





"Sme spokojní s naším výkonom. Náš cieľ sme splnili. Dostali sme sa do voľnej časti súťaže. Chceli sme aj ´osobák´, aby sme mali ďalšiu motiváciu. Predposledná figúra voľného tanca, kroková pasáž, nám nevyšla. Tam zvyknú ísť body veľmi rýchlo dolu podľa toho, čo sa predvedie. Viac ´nabudení´ sme išli do krátkeho tanca, druhý deň je vždy náročnejší na koncentráciu. Výber hudby na voľný tanec? Liza Minelli bol Luciin sen, ale aj mne to rýchlo prirástlo k srdcu. Býva to aj tímový výber, ale dôležité je, aby sme sa my dvaja na ľade cítili hudbu čo najlepšie," uviedol Lukáš Csölley.





"Každé preteky sú iné, aj bodové hodnotenie sa líši, ťažko to porovnávať. ´Kraťas´ sme si užili viac ako voľný tanec, už sa dostavila aj únava a podvedome sme cítili splnený cieľ. A či ma limitovalo rameno? V tréningoch je to vždy horšie ako v pretekoch. V nich mi pomáha adrenalín. Po skončení tancov sa pôjdem pozrieť na hokej, je to blízko našej haly," doplnila svojho partnera Lucie Myslivečková.

Súboj o zlato v utorok vygradoval

Utorkové vyvrcholenie súťaže tanečníkov na ľade zdvíhalo divákov zo sedadiel. Už po pondelkovom krátkom tanci boli prvé dva páry bok po boku, v utorok ich súboj o zlato ešte vygradoval.

Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron najprv dosiahli svetový rekord vo voľnom tanci (123,35 b.) a absolútnym historickým maximom 205,28 bodu sa dostali na čelo súťaže. Ako poslední však prišli na ľad Kanaďania a podarilo sa im udržať pozíciu lídrov po krátkom tanci a vylepšili maximum Francúzov.





Virtueová s Moirom majú už tretiu piatu medailu zo ZOH, tretiu individuálnu. Vo Vancouveri v tancoch získali zlato, v Soči striebro a k tomu pridali dva kovy z tímových súťaží - striebro zo Soči a zlato z Pjongčangu.

"Je to nádherné. Splnili sme náš cieľ, tvrdo sme na tom pracovali. Keďže v závere súťaže bolo mnoho kvalitných párov, boli sme trochu pod tlakom. Previedli sme však dobrý voľný tanec," zneli prvé slová partnerky po zisku zlata pre Olympijský informačný servis. Virtueová s Moirom sa ziskom cenného kovu stali najdekorovanejšími krasokorčuliarmi v histórii ZOH.

"Prvé zlato sme získali na domácom ľade, takže teraz je to trochu iné. Všetko sú to momenty, na ktoré sa nezabúda. Prešlo osem rokov a z nás sú úplne iní ľudia, iní športovci," poznamenal Moir. Pre oboch to bola pravdepodobne posledná súťaž, v najbližších dňoch sa očakáva vyhlásenie o ukončení kariéry. "Ak toto bol koniec, sme extrémne šťastní," dodal partner.

ZOH 2018 v Pjongčangu





KRASOKORČUĽOVANIE



Tanečné páry – po voľnom tanci: 1. Tessa Virtueová, Scott Moir (Kan.) 206,07 b., 2. Gabriella Papadakisová, Guillaume Cizeron (Fr.) 205,28, 3. Maia Shibutaniová, Alex Shibutani (USA) 192,59, 4. Madison Hubbellová, Zachary Donohue (USA) 187,69, 5. Jekaterina Bobrovová, Dmitrij Soloviov (OŠR) 186,92, 6. Anna Capelliniová, Luca Lanotte (Tal.) 184,91, 7. Kaitlyn Weaverová, Andrew Poje (Kan.) 181,98, 8. Piper Gillesová, Paul Poirier (Kan.) 176,91, … 20. Lucie Myslivečková, Lukáš Csölley (SR) 142,57

