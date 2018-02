Tesco rozširuje ponuku mliečnych produktov vlastnej značky

BRATISLAVA 13. februára 2018 (WBN/PR) – 200 noviniek v kategórii mliečnych výrobkov je aktuálne dostupných v obchodoch Tesca, pričom polovicu tvoria produkty vlastnej značky.



Trendy vo výžive sa rýchlo menia a spotrebitelia neustále sledujú novinky na trhu. Zákazníci potravinových reťazcov sú čoraz uvedomelejší a dbajú na to, čo kupujú, čítajú si informácie o produktoch a analyzujú ich zloženie z pohľadu svojich potrieb. Tesco robí všetko pre to, aby vyhovelo požiadavkám zákazníkov, a do svojej ponuky zavádza nové mliečne výrobky.



S cieľom prispôsobiť sa najnovším spotrebiteľským trendom Tesco prináša nové produkty a rozširuje svoju ponuku v sortimente mliečnych výrobkov. V každej z krajín strednej Európy reťazec uvádza aktuálne vyše 200 noviniek, z ktorých viac ako polovicu tvoria produkty vlastnej značky.



„Spotrebitelia si čoraz častejšie vyberajú produkty, ktoré odrážajú zdravý životný štýl. V rámci toho menia svoje stravovacie návyky a milujú novinky,“ vyjadril sa Petr Wágner, Tesco CE Category Buying Manager Dairy, a dodal: „Keď si zákazník kúpi jogurt, kladie si v duchu veľa otázok. Koľko cukru sa použilo pri výrobe? Obsahuje správne baktérie s pozitívnym vplyvom na črevnú mikroflóru? Koľko obsahuje bielkovín? Pri vývoji si kladieme rovnaké otázky aj my – a vďaka nim náš sortiment neustále rozširujeme a inovujeme.“



Medzi nové mliečne výrobky vlastnej značky patria prírodné jogurty s baktériami Bifidobacterium, ktoré podporujú tráviaci systém a poskytujú ochranu pred patogénmi, alebo mliečne nápoje v širokej palete príchutí (napr. lesné ovocie, jahoda) s probiotickými baktériami l. paracasei, ktoré pomáhajú predchádzať problémom tráviaceho systému.



Pre labužníkov prináša Tesco jogurt so zmesou cereálií a ovocia, napr. čučoriedok a jahôd. Pre zákazníkov, ktorí dbajú o svoju váhu, je ideálny jogurtový nápoj so zníženým obsahom tuku (0,1 %) s rozmanitými príchuťami, napr. citrón, limetka, višňa alebo čučoriedky.



Tesco do ponuky zaradilo aj úplnú novinku – jogurtové nápoje s vysokým obsahom bielkovín. Na svoje si prídu aj milovníci syrov, ktorí sa môžu tešiť na taliansky parmezán, kozie syry alebo jadel.



Produkty sú k dispozícii priamo v predajniach Tesco a aj na stránke Online nákupy.

