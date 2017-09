Termín návratu zraneného Erika Karlssona z NHL zatiaľ nie je známy

Ottawa sa prebojovala do finále Východnej konferencie, kde v sedemzápaovej sérii nestačila na neskoršieho víťaza Stanleyho pohára Pittsburgh Penguins. Generálny manažér "senátorov" Pierre Dorion odhadol dĺžku Karlssonovej absencie na štyri mesiace to by znamenalo, že kľúčový obranca tímu by mohol stihnúť začiatok nového ročníka. Ottawa doň vstúpi 5. októbra, zmeria si sily s Washingtonom.