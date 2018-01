Tennys Sandgren na Australian Open šokujúco vyradil svetovú päťku

MELBOURNE 22. januára (WebNoviny.sk) - Americký tenista Tennys Sandgren šokujúco zvíťazil za 3:54 h 6:2, 4:6, 7:6 (4), 6:7 (7), 6:3 nad Rakúšanom Dominicom Thiemom nasadeným ako piatym v pondelňajšom zápase osemfinálového 4. kola dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne.

Sandgren nepykal za to, že v tajbrejku štvrtého setu nepremenil jeden mečbal na príjme. V rozhodujúcej časti odolal jednej hrozbe na servise v treťom geme, kľúčový brejk dosiahol v šiestej hre. Tenisový Tennys z Tennessee bude medzi najlepšími ôsmimi čeliť lepšiemu zo súboja Novak Djokovič (Srb.-14) - Čchung Hje-on (Kór. rep.).

Už v nedeľu sa zrodili štvrťfinálové dvojice Rafael Nadal (Šp.-1) - Marin Čilič (Chor.-6) a Grigor Dimitrov (Bul.-3) - Kyle Edmund (V. Brit.) v hornej polovici žrebu, v pondelok k nim v dolnej sekcii "pavúka" pribudla konfrontácia Tomáš Berdych (ČR-19) - Roger Federer (Švaj.-2).

Sandgren hrá na grandslame len po tretí raz

Dvadsaťšesťročný Sandgren je debutantom v "main draw" na južnej pologuli a celkovo hrá na veľkej štvorke len tretí raz. Vlani prehral v 1. kole na Roland Garros aj US Open. V metropole Viktórie neuspel v kvalifikácii v rokoch 2013 - 2017.





Dovedna to v kvalifikáciách na Majors skúšal 13-krát, nikdy neprešiel do hlavnej súťaže. V utorok v 1. kole vyradil Francúza Jérémyho Chardyho, vo štvrtok disponovane zužitkoval nedostatok prípravy švajčiarskeho miestneho šampióna 2014 Stana Wawrinku po operácii kolena, v sobotu na to nadviazal proti Nemcovi Maximilianovi Martererovi.

Sandgren figuruje na 97. priečke v singlovom renkingu ATP a napriek značne pokročilému veku ešte nebol nad 85. miestom. Pravda, aj z dôvodu, že rodák z Gallatinu pôsobil na americkej univerzitnej športovej scéne. V online prepočte sa už vyšvihol na 55. pozíciu.

Thiem si vyrovnal svoje maximum

Zverenec Jima Madrigala Sandgren sa stal len tretím štvrťfinalistom počnúc sezónou 1998, ktorý sa do takejto fázy prebojoval ako novic v Melbourne Parku. Na Francúza Nicolasa Escudého spred dvadsiatich rokov nadviazal v sezóne 2011 Ukrajinec Alexandr Dolgopolov.

Posledným rakúskym štvrťfinalistom na južnej pologuli zostáva od sezóny 2002 Stefan Koubek ako pokračovateľ Petra Feigla (1978) a Thomasa Mustera (1989, 1994, 1997). Teraz 24-ročný Thiem bol predvlani v semifinále parížskeho antukového Roland Garros.

Pri rieke Yarra si len vyrovnal svoje maximum z vlaňajška, vtedy ho v osemfinále stopol Belgičan David Goffin. V utorok v 2. kole predviedol Thiem obrat z 0:2 na sety proti americkému kvalifikantovi Denisovi Kudlovi, ďalší maratón už nezvládol. Má v nich skóre 4:5, Sandgren absolvoval svoj premiérový.

Australian Open - dvojhra mužov - osemfinále

Tennys Sandgren (USA) – Dominic Thiem (Rak.-5) 6:2, 4:6, 7:6 (4), 6:7 (7), 6:3 za 234 minút

