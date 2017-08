Tenisový triler v 1. kole US Open, 19-ročný Tiafoe vzdoroval Federerovi až päť setov

NEW YORK 30. augusta (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer potreboval päť setov a 157 minút, aby sa prebojoval do 2. kola dvojhry na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Federer nasadený ako tretí zdolal Američana Francesa Tiafoeho 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4. Podľa amerických médií 19-násobný grandslamový šampión Federer a mladík Tiafoe (70. v rebríčku ATP) pripravili divákom pod zatvorenou strechou na Štadióne Arthura Ashea tenisový triler so šťastným koncom pre vysokého favorita.





Šampión prišiel o svoj servis

Federer viedol v piatom sete 4:1 aj 5:2, za stavu 5:4 mal prvý mečbal, ale napokon prišiel o svoj servis. Vzápätí však zvládol rebrejk a premenený tretí mečbal znamenal jeho postup do 2. kola. Tam bude jeho súperom víťaz súboja Blaž Kavčič (Slovin.) - Michail Južnyj (Rus.).

"Pomalšie som sa rozbiehal, ale Frances bol skvelý od začiatku. Trochu som sa obával, či sa nevrátia problémy s chrbtom spred pár týždňov, ale mohol som pokračovať. V piatom sete to už býva lotéria. Bolo to ako hodenie mince a tentoraz to padlo na moju stranu. Ak prežijete takýto päťsetový zápas na úvod turnaja, musíte byť spokojný. Verím, že to prospeje mojej hre aj môjmu telu," skonštatoval Roger Federer. "Môj súper vyhral o chlp, touto prehrou som viac získal než stratil," povedal Tiafoe.

Tiafoe výborne premieňal brejkbaly

Tridsaťšesťročný Federer mal bilanciu víťazných úderov a nevynútených chýb 41:56, kým 19-ročný Tiafoe 23:49. Mladý Američan sa držal v zápase aj tým, že výborne premieňal brejkbaly (4 z 5), kým Federer využil 6 z 13 možností. Na esá to bolo 17:5 pre švajčiarskeho "Maestra".





Federer vylepšil bilanciu vstupných duelov v New Yorku na 17:0 a naďalej platí, že na podujatí "veľkej štvorky" v 1. kole neprehral od Roland Garros 2003. Vtedy skončil na rakete Peruánca Luisa Hornu. Proti Tiafoemu to bol prvý zápas Federera na US Open po ročnej prestávke, vlani vynechal celú druhú polovicu sezónu pre zranenie kolena.

Na medzinárodných otvorených majstrovstvách USA v tenise Federer dosiahol 79. zápasové víťazstvo, čím sa vyrovnal Američanovi Andremu Agassimu na druhej priečke historického poradia. Na čele je zatiaľ "nedostihnuteľný" ďalší domáci tenista Jimmy Connors s 98 jednotlivými triumfami.

US Open

dvojhra mužov - 1. kolo:





