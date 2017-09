Televízna šou zmenila život čerstvého dôchodcu, vyhral 77 200 eur!

BRATISLAVA 12. septembra 2017 (WBN/PR) – Kým pre mnohých slovenských dôchodcov je tento moment strašiakom, Novozámčan Peter (62) môže skákať od radosti. Sympatickému krčmárovi zostáva už len pár dní a stane sa jedným z nich. Výška dôchodku ho však trápiť nemusí. V televíznej šou Hra o Niké si včera nečakane a poriadne prilepšil. Mal totiž sen, za ktorým išiel. Tvrdohlavo.

Reparát zložil na výbornú



Peter neprišiel do súťaže ako nováčik. Ako jediný zo šiestich hráčov, ktorí si počas včerajšieho podvečera rozdelili dokopy takmer 100 000 eur, sa Hry o Niké zúčastnil už po druhý raz. Začiatkom apríla sa mu síce darilo o čosi menej, no za výhru 1 300 eur si zriadil v byte klimatizáciu. V kupovaní a posielaní žrebov do súťaže vytrval a šťastena mu dopriala ďalšiu odmenu. A tentoraz ozaj poriadnu! „Žreby kupujem pravidelne pre reštauráciu, kde pracujem a vždy si nejaké dva či tri kúpim aj pre seba,“ prezradil Peter. A už od prvých kôl bolo jasné, že Peter premení svoj žreb na oveľa zaujímavejšiu výhru ako naposledy. Odstavil všetkých piatich súperov a do finálovej hry vkročil so sumou 14 700 eur. A diváci cítili, že práve on môže byť prvým, kto pokorí maximálnu výhru v Hre o Niké – 1 000 000 eur.

Životný úlovok



Pred Petrom sa objavilo 36 políčok živej stolovej hry Miliónová cesta – tradičné vyvrcholenie tejto markizáckej TV šou. Moderátor Andrej Bičan upriamil pozornosť všetkých na štyri políčka, ktoré môžu urobiť z hráča milionára. Peter už v tejto chvíli tušil, že svoj sen si splní. Ako nadšený rybár si chcel zaloviť vo väčších vodách. „Na rybačku v Austrálii to už určite bude,“ upokojoval ho Bičan. Aký úlovok sa mu podarí o pár minút, to ale netušil nik. Prvý hod virtuálnymi megakockami poslal finalistu, tiež „len“ virtuálne, na Štrbské Pleso. Petra tam čakalo skutočných 10 000 eur. Skvelý štart. Druhým hodom sa dostal na pole so štvorlístkom, ktoré je jedno z najštedrejších na hracej ploche. Tentoraz poslalo Petrovi na konto však „len“ 2 500 eur. Posledný hod – opäť štvorlístok. Teraz to musí vyjsť. Stačí zvoliť správny zo štyroch listov a odmenou môže byť až 50 000 eur. „Lístok číslo tri,“ zavelil Peter. A vy už iste viete, čo nasledovalo. Záver nemohol byť krajší. Spolu s dovtedy nahratou sumou si čerstvý dôchodca odniesol domov 77 200 eur!



Okrem rybačky v Austrálii si tak Peter môže plniť mnohé ďalšie sny. Rovnako ako ostatní Slováci, ktorí skúsili šťastie v najštedrejšej televíznej šou na našich obrazovkách. Nové domy či autá, krásne dovolenky – to všetko sú príbehy napísané vďaka Hre o Niké. Vstupenkou do súťaže sú žreby Hra o Niké, ktoré kúpite v pobočkách Niké, vybraných trafikách, potravinách či čerpacích staniciach.

