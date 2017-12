Tanečníkom na ľade už nič nebráni štartu na olympiáde v Pjongčangu, Myslivečková má občianstvo

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) - V lete 2016 sa dali dokopy, v závere uplynulej sezóny nútene pauzovali pre problémy partnerky s ramenom. V septembri 2017 si Lukáš Csölley s Luciou Myslivečkovou vybojovali olympijskú miestenku na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu a od aktuálneho týždňa im už ani administratíva nebráni štartu pod piatimi kruhmi. "

Mám papier v ruke a je to skvelý pocit. Už som Česko-Slovenka," vyhlásila hrdo Myslivečková. Doteraz mohla 28-ročná rodáčka z Čeladnej reprezentovať Slovensko na podujatiach pod hlavičkou Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU), ale pre štart na ZOH s o rok mladším Bratislavčanom potrebovala aj občianstvo a pas. Myslivečková je od tohto týždňa občiankou SR a ešte pred Vianocami bude mať aj slovenský cestovný pas.

50 dni do začiatku ZOH

Do začiatku ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu zostáva už len 50 dní, slovenskí tanečníci na ľade si však uvedomujú, že pred sebou ešte majú dosť práce. "Na domácom šampionáte v Košiciach sme počas uplynulého víkendu urobili niekoľko chýb, no s kvalitou korčuľovania sme spokojní. Pred januárovými ME v Moskve a februárovou olympiádou musíme isté veci doladiť. Od septembra, keď sme si vyjazdili olympijskú miestenku, sme toho veľa nemenili: snáď len v krátkom tanci jednu zdvíhačku, na ktorej ešte pracujeme,“ prezradila Myslivečková a doplnil ju tanečný partner Csölley: "Teraz máme trochu voľnejší režim, ale od 27. decembra budeme opäť v plnom tréningovom rytme. Je to pre naše dobro, pretože ME a ZOH sa rýchlo blížia. Európsky šampionát pre nás bude akýmsi testom pred olympiádou. Nedávame si výsledkové ciele, chceme podať kvalitný výkon.“





Pred ZOH 2018 však majú tanečníci svoju métu. "Môžem povedať, že základným cieľom je prienik z krátkeho tanca medzi 20 najlepších párov, ktoré budú štartovať vo voľnom tanci," uviedla Lucia Myslivečková.

Vrchol doterajšej kariéry

V Pjongčangu sa slovenskí reprezentanti v tancoch na ľade sústredia najmä na svoje vystúpenia, radi by sa však pozreli aj na iné športoviská. Pravda, ak im to okolnosti dovolia. Spolu sa zhodli na skokoch na lyžiach či hokeji, Lukáš by si rád pozrel naživo šortrek, Lucia zasa rýchlokorčuľovanie s Martinou Sáblíkovou či slopestyle snoubordistov.

Rok 2018 je už za rohom a Csölley s Myslivečkovou už majú jasno v tom, aký by mohol byť. "Pre nás oboch si prajem zdravie, nech si užijeme najbližšie obdobie. Verím, že budúci rok nám prinesie všetko dobré nielen v športovej kariére, ale aj v osobnej rovine,“ poznamenal partner Lukáš. "Ja si prajem, aby sme si užili spoločné chvíle. Nech v tíme fungujeme tak ako doteraz. Olympiáda bude vrchol našej doterajšej kariéry, tak si to chceme užiť," skonštatovala Lucia.

Po januárových ME v Moskve a februárovom štarte na ZOH v Pjongčangu uvidia Myslivečkovú s Csölleyom aj bratislavskí diváci, predstavia sa totiž 27. februára v exhibícii Alexeja Jagudina. "Dostali sme ponuku participovať na tejto šou. Obaja sme boli veľkí fanúšikovia Jagudina, takže sme radi, že po olympiáde budeme mať šancu sa predstaviť v bratislavskej exhibícii,“ prezradil pre SITA Lukáš Csölley. "Vždy sme radi za pozvánku na dobrú akciu. Máme z toho veľkú radosť," doplnila Lucia Myslivečková.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.