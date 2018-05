Taliansku hrozia predčasné voľby, Mattarella hovorí o poslednej šanci na zostavenie vlády

RÍM 3. mája (WebNoviny.sk) - Taliansky prezident Sergio Mattarella zvolal na pondelňajší okrúhly stôl predstaviteľov všetkých politických strán, ktoré sa dostali v marcových voľbách do parlamentu. Informoval o tom vo štvrtok úrad prezidenta.

Ďalšie neúspešné rokovanie

Z Mattarellovej strany pôjde o posledný pokus nájsť vhodnú kombináciu strán, ktoré by sa vedeli dohodnúť na vytvorení budúcej vlády. Podľa talianskych médií totiž skrachovalo aj v poradí už piate kolo koaličných rokovaní, ktoré tentoraz absolvovalo Hnutie piatich hviezd a Demokratická strana súčasného premiéra Paola Gentiloniho a expremiéra Mattea Renziho.



Demokratov otázka prípadného vstupu do koalície s Hnutím piatich hviezd hlboko rozdelila a v strane sa vytvorili dve frakcie. Jedna z nich si vie za určitých podmienok predstaviť vstup do vlády, no druhá trvá na tom, že takúto vládu podporovať nebude, čo koaličnú dohodu znemožňuje.

Možnosť dočasnej vlády

Prezident Mattarella údajne zvažuje aj možnosť, že ak ani pondelňajšie rokovania všetkých parlamentných strán neprinesú žiadny výsledok, vymenuje dočasnú vládu, ktorá bude vládnuť približne rok, a potom v priebehu roka 2019 sa uskutočnia predčasné voľby.

Parlamentné voľby v Taliansku sa konali 4. marca. Ako najsilnejší subjekt z nich vzišlo Hnutie piatich hviezd, no ak sa výsledok posudzuje podľa predvolebných koalícií, je víťazom pravicová koalícia, v ktorej figuruje strana Forza Italia expremiéra Silvia Berlusconiho, nacionalistická strana Liga (bývalá Liga severu) a krajne pravicová strana Bratia Talianska.

Na treťom mieste po pravicovej koalícii a Hnutí piatich hviezd skončila stredoľavá koalícia, v ktorej dominuje Gentiloniho a Renziho Demokratická strana.

