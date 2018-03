Talianska polícia pred časom upozornila slovenskú na skupinu z Kalábrie

CATANZARO 2. marca (WebNoviny.sk) - Talianska polícia pred časom upozornila kolegov na Slovensku a tiež medzinárodné orgány na podozrivú skupinu z Kalábrie, ktorej členov zadržali vo štvrtok na Slovensku. Agentúru ANSA o tom informovali zdroje z prostredia talianskej justície.

Napojenie na Ndranghetu

Podľa správy, kalábrijskí prokurátori, ktorí sa zameriavajú na činnosť mafie, oficiálne upozornili medzinárodnú políciu a políciu na Slovensku, že by mali sledovať aktivity zadržanej skupiny z Kalábrie, ktorá je podozrivá z napojenia na vraždy mladého novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky.





Zástupca prokuratúry Gaetano Paci takisto uviedol, že jeho kancelária poskytla informácie o údajnom napojení na zločineckú organizáciu Ndrangheta z Kalábrie.

Na východe zadržali sedem ľudí

Polícia vo štvrtok zadržala sedem podozrivých osôb počas rozsiahlej akcie v Michalovciach a Trebišove súvisiacej s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Informoval o tom policajný prezident Tibor Gašpar na tlačovom brífingu v Košiciach.





So súhlasom špeciálnej prokuratúry a sudcu pre prípravné konanie polícia zadržala 42-ročného Antonina V., 45-ročného Sebastiana V., 40-ročného Bruna V., 62-ročného Diega R., 58-ročného Antonia R., 26-ročného Pietra C., ako aj ďalšieho 34-ročného Pietra C.





Okrem toho polícia vykonala štyri domové prehliadky a tri prehliadky iných objektov. Polícia zaistila viacero vecí. Medzi nimi napríklad dve krátke guľové zbrane v legálnej držbe, telefónne a iné komunikačné prostriedky, počítače a viaceré listinné materiály.

