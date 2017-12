Takýto výsledok je hanba, hovorí kapitán Nitry po výprasku v Košiciach

KOŠICE 4. novembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Nitry v najvyššej slovenskej súťaži v nedeľu prehrali prvýkrát po takmer mesiaci. V úvode novembra prehrali na ľade majstrovskej Banskej Bystrice 0:3, po sérii šiestich tipsportligových triumfov v nedeľu 3. decembra odchádzali s dlhým nosom z Košíc.





Oceliarom podľahli vysoko 2:7. „Vyzeralo to tak, že sme prišli do Košíc na výlet. Bolo to možno aj o premenených šanciach. Tie sme mali aj my, ale Košice sa ujali rýchlo dvojgólového vedenia a to sa hrá potom lepšie. Bodku za našim snažením vystavil úvod tretej tretiny, keď sme inkasovali gól v jedenástej sekunde. Zrazu bolo 0:4 a to bol náš koniec,“ povedal kapitán Nitry Branislav Mezei pre hokej.sk a na margo jednej asistencie na svojom konte poznamenal: "Takýto výsledok je hanba a tam sa niet z čoho tešiť."

Podľa Mezeia za "výbuchom" Nitry v Košiciach nebolo ani tak uspokojenie z víťaznej série. "Máme zranených hráčov a dohráme to na tri päťky. Aj to možno zohralo svoju rolu. Už doma proti Mikulášu sme nehrali tak, ako sme si predstavovali. Pred zápasom v Košiciach odhodlanie nechýbalo, ale súper nám strelil rýchle góly a potom nám to už nešlo. Keď sme sa chceli tlačiť do útoku, dostávali sa do brejkov a skórovali. Nemyslím si však, že by sme mali byť uspokojení peknou sériou. Stále totiž nie sme v tabuľke tam, kde by sme byť chceli,“ poznamenal skúsený obranca.

