Takáč sa z Francúzska vrátil do HK Poprad, slovenská liga je podľa neho kvalitnejšia

POPRAD 11. mája (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Samuel Takáč sa po troch sezónach vrátil do tímu účastníka najvyššej slovenskej súťaže HK Poprad. Ostatné tri ročníky odohral vo francúzskych tímoch Gap a Lyon.

"Po každej z nich bol záujem zo strany Popradu o môj návrat. Až teraz som sa rozhodol, že je ten správny čas. Sám som už opäť potreboval určitú zmenu," povedal Takáč pre oficiálnu internetovú stránku HK Poprad.



Popradskému rodákovi sa v zahraničí najlepšie vydarila druhá sezóna, prvá v Lyone. V 48 stretnutiach nazbieral 65 bodov za 25 gólov a 40 asistencií. "Aj keď napredujú míľovými krokmi, stále je naša liga kvalitnejšia," porovnal úroveň slovenskej a francúzskej najvyššej súťaže.

"Posledné dva roky som už plnil úlohy hráča top 6. Práve to mi najviac dalo účinkovanie za hranicami. Musel som pravidelne bodovať a myslím si, že som plnil to, čo odo mňa tréneri očakávali. Mal by som byť na to pripravený aj v Poprade. Uvidíme, aké úlohy dostanem doma. Budem sa snažiť odviesť maximum. Verím v moje výkony a že mužstvu pomôžem," uviedol Takáč.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.