Tajný život mesta láka žiakov do prírody

BRATISLAVA 18. augusta 2017 (WBN/PR) - Ťažké knihy na určovanie rastlín počas prechádzok v prírode sú minulosťou. Aj na Slovensku už môžete využívať mobilnú aplikáciu na rozpoznanie rastlín Pl@ntNet, ktorú od jari 2017 napĺňali fotkami rastlín deti z 50 slovenských a 50 českých škôl zapojených do projektu Tajný život mesta.

Na základe kvalitnej fotky kvetu, listu, plodu alebo kmeňa rastliny umožňuje aplikácia Pl@ntNet jednoducho rozpoznať divo rastúce rastliny v našej prírode a priradí im názov. Ten sa zobrazí nielen v odbornom latinskom jazyku, ale aj v slovenčine, a to vďaka spolupráci s botaničkami zo Slovenskej technickej univerzity vo Zvolene, ktorá je jedným z partnerov projektu Tajný život mesta.

Školáci vďaka tabletom, ktoré v rámci projektu získali, mohli vo svojom okolí objavovať a fotiť divo rastúce rastliny, pričom objavili nielen chránené druhy a chránené lokality priamo na hraniciach mesta, ale aj nebezpečné invázne rastliny.

O svojich objavoch následne informovali verejnosť formou videí, reportáží alebo výstav. Najlepšie z nich si môžete pozrieť na stránke www.tajnyzivotmesta.sk.

Projekt Tajný život mesta beží od septembra 2016 paralelne na Slovensku aj v Českej republike a umožní spolu stovke škôl v oboch krajinách objavovať rozmanitosť rastlinnej ríše a prebudiť záujem detí o okolie svojho mesta či obce.

Cieľom projektu Tajný život mesta, ktorý koordinuje CEEV Živica a finančne zastrešuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., je zvýšenie environmentálneho povedomia o biodiverzite ako dôležitého prvku udržateľnosti miest.

Mobilnú aplikáciu PlantNet si môžete zadarmo stiahnuť aj v slovenskom jazyku v službe Google Play alebo AppStore a vďaka databáze, ktorú naplnili žiaci slovenských škôl zistiť, aké rastliny rastú vo vašom okolí.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.