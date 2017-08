Sýkora šéfom úseku hokejových rozhodcov, Slovenský zväz ľadového hokeja bude mať nové logo

BRATISLAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja na svojom stredajšom zasadnutí v Bratislave rozhodol nielen o udelení potrebných licencií na štart v príslušných súťažiach všetkým klubom s výnimkou MHC Martin, ale aj o ďalších zmenách.



Veľkou novinkou je, že Slovenský zväz ľadového hokeja bude mať nové logo. Odsúhlasili to členovia VV. Zväz doteraz používal rôzne znaky - SZĽH, Hockey team Slovakia, štátny znak na dresoch. Rozhodol sa preto vytvoriť jednotnú značku, pod ktorou bude slovenský hokej reprezentovať.

Šatan navrhol zloženie realizačných tímov

Taktiež schválili aj zloženia realizačných tímov mládežníckych výberov do 20, 18, 17, 16 a 15 rokov tak, ako to navrhol generálny manažér Miroslav Šatan, ktorý v stredu absolvoval svoje premiérové zasadnutie VV SZĽH.

„Sme si istí, že nám svojimi skúsenosťami a tým, čo zažil pri reprezentácii pomôže. Bolo to vidieť už aj dnes pri jeho jednotlivých názoroch. Šatanovi sme vyjadrili dôveru. Všetkých trénerov dobre pozná a vie, čo od nich očakáva. Niektorí majú síce odtrénovaných menej zápasov, ale Šatan pozná ich mentálnu a osobnostnú stránku zo svojho hráčskeho pôsobenia, takže sme si istí, že je to dobrý výber,“ prezradil Valíček.

Zdravotná komisia je opäť aktívna

VV SZĽH v stredu schválil prerozdeľovanie finančných prostriedkov do klubov. "Toto štartovné by malo pokrývať chody jednotlivých súťaží, napríklad náklady na rozhodcov. V najbližších dňoch budeme doťahovať detaily zmlúv, následne ich budeme posielať do klubov podľa nového zákona o športe a podľa nových kritérií schválených na Kongrese SZĽH,“ vysvetlil Miroslav Valíček.

VV SZĽH tiež schválil zriadenie Úseku rozhodcov, inštruktorov, delegátov a hlavných usporiadateľov, ktorý preberie kompetencie Komisie rozhodcov a niekdajšej Bezpečnostnej komisie.



"Nový úsek sa bude venovať rozvoju rozhodcovského stavu, profesionalizácie rozhodcov, delegácie na jednotlivé stretnutia a ďalším činnostiam. Do čela bol schválený Juraj Sýkora. Je to bývalý hokejista s univerzitným vzdelaním, ktorý sa ide popasovať s novými výzvami. Týmto tiež budeme vychovávať novú generáciu funkcionárov, ktorí nie sú zaťažení vzťahmi z minulosti,“ dodal Valíček a prezradil, že zväz opäť aktivoval činnosť Zdravotnej komisie.

Výkonný výbor schváli tiež rozpis súťaží na sezónu 2017/2018. Členovia VV tiež prijali do zväzu nový klub - MHK Kežmarok.

