Svitolinová svojím víťazstvom vybojovala aj postup Garciovej do semifinále WTA Finals

SINGAPUR 27. októbra (WebNoviny.sk) - Francúzska tenistka Caroline Garciová sa stala poslednou semifinalistkou dvojhry na koncoročnom výberovom šampionáte BNP Paribas WTA Finals presented by SC Global v Singapure (22. - 29. októbra, celková dotácia 7 miliónov USD aj so štvorhrou, tvrdý povrch v hale Singapore Indoor Stadium v komplexe Sports Hub).





Rozhodla o tom kombinácia výsledkov v záverečný deň bojov v základnej Červenej skupine. V sobotu sa uskutočnia súboje Karolína Plíšková (ČR-3) - Caroline Wozniacka (Dán.-6) a Venus Williamsová (USA-5) - Caroline Garciová (Fr.-8) so začiatkami nie pred 10.00 h SELČ, resp. o 13.30 h SELČ. Finále je na programe v nedeľu o 12.30 h už SEČ.

Svitolinová hrala o prestíž

V piatok najprv Garciová nasadená ako ôsma zvíťazila za 139 minút 0:6, 6:3, 7:5 nad dánskou šestkou turnaja a už istou postupujúcou Wozniackou a neskôr si turnajová štvorka Elina Svitolinová z Ukrajiny poradila so svetovou jednotkou Simonou Halepovou z Rumunska za 71 minút 6:3, 6:4.

Výkon Svitolinovej proti Halepovej je o to cennejší, že pred týmto zápasom sama už nemala šancu na prienik do víkendovej vyraďovacej časti. Bojovala teda len o prestíž, body do hodnotenia a prémiu. Prospela Garciovej na úkor Halepovej. Francúzka sa dokonca stala víťazkou skupiny.





Univerzálka Garciová sa proti už dva dni istej semifinalistke Wozniackej dostala z manka 3:5 v treťom sete. Navyše, v jedenástom geme Francúzka odvrátila tri brejkbaly Dánky v rade. Následne na returne premenila druhý jednotlivý mečbal. Dvadsaťštyriročná debutantka medzi elitou Garciová znížila vo "vzájomke" proti 27-ročnej niekdajšej líderke svetového rebríčka Wozniackej, finalistke "Masters" 2010 v katarskej Dauhe, na 1:2.

Francúzka si zachovala nádej na postup

"Nemala som čo stratiť..." podotkla v interview na kurte Garciová, ktorá v úvodnom dejstve nazbierala len sedem fiftínov, ale potom sa pozviechala. Napokon skončila s pomerom "winnerov" a nevynútených chýb 31:33, Wozniacka 20:21. Dánka dala 8 es, ale aj spáchala 6 dvojchýb, Francúzka mala v tomto smere striedmejší výkaz 1:2. Víťazka premenila 5 z 13 brejkbalov, zdolaná 5 z 9 a nebolo jej nič platné, že na fiftíny vynikla 93:87. Garciová si zabezpečila postup na šampionát prestížnym jesenným "čínskym double" vo Wu-chane a Pekingu.





Výsledok konfrontácie dvoch "Karolín" znamenal, že Garciová si zachovala nádej na postup medzi najlepšie štyri. Paradoxne naň potrebovala triumf Svitolinovej nad Halepovou, pričom Ukrajinku, na ktorej pomoc sa musela spoliehať, sama v tento deň obrala o šancu na nadstavbu.

"Myslím, si, že Elina môže byť trochu zatrpknutá po tom, ako som ju zdolala. Neviem teda, či by prijala pozvanie na nákupy, ak by mi pomohla. Mohla by som jej zobrať aspoň nejaký drink. Celé je to trochu zvláštne," s úsmevom podotkla Garciová, keď ešte nevedela, že Svitolinová jej naozaj dodá postup. Citoval ju blog WTA.

O víťazstve rozhodli vynútené chyby

Svitolinová mala proti Halepovej pomer "winnerov" a nevynútených chýb 14:15, protivníčka 22:19, rozhodli teda vynútené chyby. Ukrajinka premenila 3 z 5 brejkbalov, Rumunka dala jediný, ktorý si utvorila.

"Nebol to pre mňa práve najvydarenejší týždeň. O to viac ma teší, že som sa so Singapurom aj sezónou rozlúčila víťazne. Aj vzhľadom na vývoj situácie som hrala uvoľnene a bol to z mojej strany dobrý zápas," skonštatovala 23-ročná Svitolinová, ktorá sa v štatistike proti 26-ročnej Halepovej ujala vedenia 3:2. Nadviazala na triumf 6:1, 6:1, ktorý dosiahla v auguste v semifinále na tvrdom podklade v kanadskom Toronte.

Po skončení skupinovej fázy je jasné, že koncoročnou jednotkou hodnotenia môžu byť už iba dve hráčky, pred šampionátom mal okruh adeptiek až sedem mien. Halepová zostane na čele systému, ak Kar. Plíšková nedobyje titul na WTA Finals.

WTA Finals – Červená skupina

dvojhra:



Caroline Garciová (Fr.-8) – Caroline Wozniacka (Dán.-6) 0:6, 6:3, 7:5 za 139 minút

Elina Svitolinová (Ukr.-4) – Simona Halepová (Rum.-1) 6:3, 6:4 za 71 minút

Konečná tabuľka Červenej skupiny:



1. Garciová 3 2 1 4:4 38:41 4 – postup do semifinále

2. Wozniacka 3 2 1 5:2 38:17 4 – postup do semifinále

3. Svitolinová 3 1 2 3:4 29:38 2

4. Halepová 3 1 2 2:4 21:30 2



Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.

Pozn.: V prípade rovnosti dvoch hráčok rozhoduje výsledok vzájomného zápasu.

predchádzajúce výsledky:



Simona Halepová (Rum.-1) – Caroline Garciová (Fr.-8) 6:4, 6:2,

Caroline Wozniacka (Dán.-6) – Elina Svitolinová (Ukr.-4) 6:2, 6:0,

Caroline Wozniacka (Dán.-6) – Simona Halepová (Rum.-1) 6:0, 6:2,

Caroline Garciová (Fr.-8) – Elina Svitolinová (Ukr.-4) 6:7 (7), 6:3, 7:5

Konečná tabuľka Bielej skupiny:



1. Kar. Plíšková 3 2 1 4:2 28:20 4 – postup do semifinále

2. V. Williamsová 3 2 1 4:3 37:38 4 – postup do semifinále

3. Muguruzová-Blancová 3 1 2 2:4 25:32 2

4. Ostapenková 3 1 2 3:4 36:36 2



Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.

Pozn.: V prípade rovnosti dvoch hráčok rozhoduje výsledok vzájomného zápasu.

sumár výsledkov:



Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-2) – Jelena Ostapenková (Lot.-7) 6:3, 6:4,

Karolína Plíšková (ČR-3) – Venus Williamsová (USA-5) 6:2, 6:2,

Karolína Plíšková (ČR-3) – Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-2) 6:2, 6:2,

Venus Williamsová (USA-5) – Jelena Ostapenková (Lot.-7) 7:5, 6:7 (3), 7:5,

Venus Williamsová (USA-5) – Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-2) 7:5, 6:4,

Jelena Ostapenková (Lot.-7) – Karolína Plíšková (ČR-3) 6:3, 6:1



Dvojice v sobotňajšom semifinále dvojhry:

Karolína Plíšková (ČR-3) – Caroline Wozniacka (Dán.-6) / bilancia: 3:5 / nie pred 10.00 h SELČ

Venus Williamsová (USA-5) – Caroline Garciová (Fr.-8) / bilancia: 1:1 / 13.30 h SELČ

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.