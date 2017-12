BRATISLAVA 5. decembra 2017 (WBN/PR) – Od 2. januára do 5. januára 2018 Európska univerzitná hokejová asociácia organizuje Svetový pohár univerzitného hokeja 2018. Bude to po prvý krát v histórii, kde sa stretnú výbery troch rozličných univerzitných hokejových asociácií. Zúčastnenými budú reprezentačné výbery Európskej univerzitnej hokejovej asociácie (EUHA), ktorá organizuje univerzitnú hokejovú súťaž EUHL na území Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Ďalším tímom bude univerzitný výber americkej súťaže American Collegiate Hockey Association (ACHA) zo Spojených štátov a Študentskej hokejovej ligy (SHL) z Ruska. Tieto tri tímy si to športovo rozdajú o hokejového univerzitného svetového šampióna. Turnaj sa uskutoční v mestách Banská Bystrica a Brezno na Slovensku, a v meste Krynica v Poľsku.

Pre všetky tímy to bude príležitosť preukázať a porovnať svoje hokejové schopnosti vo vzájomných zápasoch. Tento turnaj tiež ponúka možnosť na výmenu dobrých skúseností z jednotlivých súťaží, či už ide o organizovanie a rozvoj univerzitnej hokejovej ligy, všeobecné organizovanie športovej udalosti a zdieľanie informácií o tom, ako spájať aspekty života športovca a zároveň študenta, ktorý chce budovať svoju kariéru duálne, tzn. po akademickej a aj športovej stránke.

Súčasťou tohto hokejového turnaja medzi tímami zúčastnených asociácií bude aj otváracia konferencia na tému „Univerzitný šport mimo Európy“. Na tejto konferencii budú prezentované skúsenosti z organizovaní univerzitných športov na území Spojených štátov a Ruskej federácie.

Tešíme sa na produktívnu a úspešnú spoluprácu medzi SHL, ACHA a EUHA. Sme presvedčení o tom, že účasť týchto asociácií na svetovom pohári prinesie pozitívne výstupy pre ďalší rozvoj univerzitného hokeja vo svete. Ľadový hokej nie je len hra, ale nástroj na spájanie ľudí a národov.

