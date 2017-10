Svetový deň zraku 2017

Bratislava, 10.10.2017 ( WBN/PR ) – V roku 2050 bude zlým zrakom do diaľky trpieť polovica ľudí na svete. Ak máte dioptrické okuliare, ktoré však len občas nosíte, koledujete si o bolesti hlavy či zvýšený pocit únavy. „Nízke dioptrické chyby spôsobujú často oveľa väčšie problémy než vysoké. Bez potrebnej korekcie sa mozog veľmi namáha,“ vystríha očná lekárka MUDr. Adriana Smorádková.

Medzinárodná agentúra na prevenciu slepoty (IAPB) pri príležitosti Svetového dňa zraku upozorňuje, že až 80% prípadov slepoty by sa dalo skorou diagnostikou zabrániť. Každoročne v druhý štvrtok v októbri osvetovými aktivitami ľudí upozorňuje na dôležitosť skorej prevencie a pravidelných očných prehliadok.

IAPB každoročne bije na poplach a upozorňuje na zúfalý stav očnej diagnostiky najmä v rozvojových krajinách, kde žije podľa informácii organizácie Vision Aid Overseas až 90% ľudí s ťažkým postihnutím zraku. Najhoršie sú na tom africká Ghana, Sierra Leone, Zambia a Etiópia, kde je prístup bežných k potrebnej diagnostike a liečbe takmer nereálny.

Tento rok však medzinárodná agentúra dvíha varovný prst aj pre európske krajiny.

Podľa aktuálnej svetovej štúdie uverejnenej v odbornom časopise Ophtalmology má počet myopov do roku 2050 narásť takmer na päť miliárd, čo bude predstavovať polovicu populácie na svete. Odkaz tohtoročného Svetového dňa zraku je jasný:

„Naplánujte si očnú prehliadku. Obzerajte sa aj okolo seba. K očnému lekárovi zoberte aj svojich najbližších –deti, mladých, aj starých rodičov.“

Neskorigované dioptrie vedia podľa očných odborníkov život človeku pekne ´osladiť´. „Ak nedáme svojim očiam potrebnú korekciu, koledujeme si o bolesti hlavy, únavu, horšie sústredenie počas pracovného dňa, padanie vlasov a čo je najhoršie, zvýšené riziko nehodovosti za volantom,“ vystríha očná lekárka a chirurgička MUDr. Adriana Smorádková.

Liečba krátkozrakosti má tri možnosti – dioptrické okuliare, kontaktné šošovky alebo operáciu očí laserom či vnútroočnou metódou. V prvých dvoch prípadoch zabudnite na mýtus, že ´ak okuliare budete mať non stop na nose, zrak vám zlenivie´. Ide o nebezpečnú poveru, ktorá ľudí aj v 21. storočí núti okuliare odložiť, aby si bez nich ´precvičili zrak´. Hoci nosíte ´trištvrťky´ alebo jednotky, okuliare by ste mali mať na nose neustále. „Nízke dioptrické chyby spôsobujú často oveľa väčšie problémy než vysoké. Bez potrebnej korekcie sa zrakové centrá v mozgu snažia rozmazaný obraz takpovediac dokresliť, čo človeka z dlhodobého hľadiska veľmi namáha. To sa prejaví zvýšenou únavou, bolesťami hlavy či inými problémami. Odznejú až vo chvíli, keď začnete nosiť kontaktné šošovky či okuliare poriadne, alebo sa dioptrií zbavíte trvalo – laserovým či vnútroočným zákrokom,“ dodáva lekárka.

Strach z operácie už dnešný pacient nemusí mať. Novú éru boja proti krátkozrakosti odštartoval na Slovensku príchod šetrného bezbolestného femtosekundového laseru 2010. Súčasné šetrné operácie dokážu dioptrie do diaľky odstrániť bezbolestne počas zákroku aj počas hojenia. Horúcim trendom sú podľa primára bratislavskej očnej kliniky MUDr. Radovana Piovarčiho zákroky typu SMILE. „Odstránime dioptrie priamo v rohovke bez toho, aby sme museli narušiť povrch rohovky. Rohovka tak ostáva pevná a celistvá. Večer v deň zákroku môže pacient normálne fungovať, o sedem dní po operácii opäť športovať,“ dodáva MUDr. Piovarči.

Krátkozrakosť (myopia) je najčastejšou dioptrickou chybou na svete. Podľa viacerých svetových štúdií bude jej výskyt do budúcnosti stále narastať. V roku 2050 by mala podľa odhadov zle vidieť do diaľky približne polovica populácie, zhruba štyri a trištvrte miliardy obyvateľov. Ďalšia miliarda bude trpieť silnou krátkozrakosťou s rizikom potenciálnej slepoty.

V rôznych krajinách sa krátkozrakosť rozširuje rôznou rýchlosťou. Najčastejšia je u mladých ľudí vo východnej Ázii. Podľa jednej z čínskych štúdií bolo v roku 1983 krátkozraké vyše tri štvrtiny čínskych vysokoškolákov. Podľa najnovších údajov len v Šanghaji narástol počet mladých myopov s okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami až na 90%.

Očiam neprospieva ani nadmerná práca so strednou vzdialenosťou a na blízko. „Z pozorovania a praxe vidíme, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia mávajú častejšie mínusové dioptrie ako ľudia bez vyššieho vzdelania. Spôsobuje to fakt, že veľký čas strávili čítaním, štúdiom, prácou na blízko, často aj v nevhodných svetelných podmienkach,“ vysvetľuje primár Očnej kliniky NeoVízia, MUDr. Radovan Piovarči.

Aktivity zamerané na diagnostiku a prevenciu očných ochorení pripravujú na Svetový deň zraku oční lekári po celej Európe. Do osvety očnej prevencie sa zapojilo napríklad viac než 100 talianskych miest a spot o dôležitosti očnej prevencie, ktor bude pri príležitosti Svetového dňa zraku vysielať talianska televízia.

Vrámci osvetovej akcie plánuje bratislavská Očná klinika NeoVízia bezplatný life chat, v ktorom sa môže ktokoľvek bezplatne poradiť s lekármi kliniky. Life chat sa uskutoční vo štvrtok 12. októbra v čase od 12.00 – 14.00 na webovej stránke Očnej kliniky NeoVízia.

