Svetová jednotka Plíšková bola loptičku od vypadnutia z US Open, potrápila ju Číňanka Čang

NEW YORK 2. septembra (WebNoviny.sk) - Česká jednotka svetového rebríčka tenistiek Karolína Plíšková zvíťazila nad čínskou dvadsaťsedmičkou podujatia Šuaj Čang za 139 minút tesne 3:6, 7:5, 6:4 v sobotňajšom zápase 3. kola dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Za stavu 3:6, 4:5 odvrátila Kar. Plíšková mečbal na príjme. V rozhodujúcom sete sa dostala z manka 0:2, za stavu 5:4 sa jej vydaril ešte jeden brejk. V 1. kole Češka deklasovala Poľku Magdu Linettovú 6:2, 6:1, v 2. kole predviedla obrat proti domácej kvalifikantke Nicole Gibbsovej - 2:6, 6:3, 6:4.

Plíšková nemá istotu zotrvania na čele

Plíšková upravila v bilancii zo vzájomných konfrontácií s 28-ročnou Šuaj Čang na 5:0. Vo februári sa v katarskej Dauhe proti tejto rivalke presadila extrémne hladšie 6:2, 6:0. Pripísala si siedmy triumf nad čínskymi vyzývateľkami v rade. Podľa databázy Tenisovej asociácie žien (WTA) dosiahla svoj 200. singlový zápasový úspech. V 3. kole na Majors má štatistiku 4:3.





Obhajkyňa miestneho finále spred tucta mesiacov Kar. Plíšková potrebuje ďalší prienik do boja o titul v lokalite Flushing Meadows, aby vôbec mala šancu zotrvať na čele hodnotenia k 11. septembru, ani to jej napokon nemusí stačiť, ba ani titul nie. Zverenkyňu Davida Kotyzu ohrozujú Španielka Garbine Muguruzová-Blancová a Ukrajinka Elina Svitolinová. Zatiaľ úspešnejšia z 25-ročných dvojičiek Plíškových bude v osemfinálovom 4. kole čeliť postupujúcej z duelu Jennifer Bradyová (USA) - Monica Niculescová (Rum.).





Poslednou Číňankou so skalpom jednotky Na Li

Šuaj Čang v minulosti vošla do povedomia napríklad tým, že svoj premiérový zápasový triumf v "main draw" na veľkej štvorke zvládla až na 15. pokus. Bolo to na vlaňajších melbournských Australian Open, na ktorých sa napokon predrala až do štvrťfinále. V New Yorku si teraz zopakovala vlaňajšie 3. kolo, minulý rok v ňom podľahla kazašskej reprezentantke Jaroslave Švedovovej. S líderkami systému má skóre 1:2.

V sezóne 2009 zdolala Rusku Dinaru Safinovú v Pekingu, v roku 2014 nestačila na Američanku Serenu Williamsovú v Ríme. Keď zaskočila Safinovú, nachádzala sa na 226. pozícii, stala sa najnižšie renkingovo postavenou premožiteľkou líderky v histórii. Poslednou Číňankou so skalpom svetovej jednotky zostáva Na Li: na AO 2011 si poradila s Dánkou Caroline Wozniackou.

US OPEN – DVOJHRA ŽIEN – 3. KOLO:

Karolína Plíšková (ČR-1) – Šuaj Čang (Čína-27) 3:6, 7:5, 6:4 za 139 minút

