Svet chce mier a nie krviprelievanie, reagoval Trump na prísnejšie sankcie proti Severnej Kórei

WASHINGTON 23. decembra (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump ocenil Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (BR OSN) za to, že uvalila nové tvrdšie sankcie na Severnú Kóreu v reakcii na jej balistické raketové testy. Hlasovanie podľa neho dokázalo, že svet "chce mier, nie krviprelievanie", uviedol Trump na sociálnej sieti Twitter.

Americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová v tejto súvislosti uviedla, že sankcie sú "jednoznačným odkazom" severokórejskému režimu, ktorý označila za "najtragickejší príklad zla v modernom svete".

V BR prešlo v piatok jednomyseľne, teda hlasmi všetkých jej pätnástich členov, sprísnenie sankcií voči komunistickej Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR).





K sprísneniu sankcií, ktorého navrhovateľom boli Spojené štáty, pristúpila rada v reakcii na najnovší test severokórejskej balistickej rakety, ktorý táto nevypočítateľná diktatúra uskutočnila 29. novembra.

Najnovšie sankcie okrem iného sprísňujú obmedzenia pre import severokórejskej ropy, obmedzujú lodnú dopravu z a do tejto krajiny a prikazujú všetkým Severokórejčanom, ktorí pracujú v zahraničí, aby sa do dvanástich mesiacov vrátili do Severnej Kórey.

