Švédky sú majsterkami sveta vo florbale, v dramatickom finále rozhodli samostatné nájazdy

BRATISLAVA 9. decembra (WebNoviny.sk) - Florbalistiky Švédska obhájili prvenstvo na majstrovstvách sveta, keď zvíťazili po dramatickom priebehu 6:5 po samostatných nájazdoch nad hráčkami Fínska v sobotňajšom finále na svetovom šampionáte v Bratislave (1. - 9. decembra 2017). Pre Švédky to je už ôsma zlatá medaila a celkovo jedenásty cenný kov z MS.

Češky podľahli Švajčiarkám 2:3 zápase o 3. miesto. Češky viedli 1:0 i 2:1, Švajčiarky o zisku bronzových medailí rozhodli dvojgólovou treťou tretinou. Hrdinkou zápasu bola Corin Rüttimannová, ktorá zabezpečila všetky tri presné zásahy, vrátane víťazného z trestného strieľania.





"Začali sme dobre a do tretej tretiny sme šli s vedením, ale potom sme sa s tým uspokojili a mysleli sme si, že sa to dohrá nejako samé. Prvá lajna Švajčiarok predviedla dobrý výkon. MS hodnotím neúspešne, pretože náš cieľ bolo dostať sa do finále a nezvládli sme to. Toto bol môj posledný svetový šampionát," povedala česká kapitánka Martina Čapková.

Majstrovstvá sveta florbalistiek 2017

Bratislava (1. – 9. decembra 2017), sobota:



Finále



Švédsko – Fínsko 6:5 po sam. nájazdoch (2:1, 2:1, 1:3 – 0:0, 1:0)

Góly: 10. Joelssonová (Granstedtová), 16. Steenová (Norströmová), 23. Johanssonová (Bobergová), 30. Johanssonová (Steenová), 58. Tschopová (Johanssonová), rozhod. sam. nájazd: Johanssonová – 11. Eskelnenová (Oona Kauppiová), 39. Rantalaová (Kauppiová), 49. Kauppiová (Rantalaová), 51. Kauppiová (Kippilaová), 59. Kauppiová (Kippilaová)



O 3. miesto



Česko – Švajčiarsko 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Góly: 21. Krupnová (Ratajová), 32. Kubišová (Urbánková) – 26. Rüttimannová (Martiová), 48. Rüttimannová (Ulberová), 50. Rüttimannová (z tr. strieľania)



O 5. miesto



Slovensko – Lotyšsko 6:4 (2:0, 0:1, 4:3)

Góly: 6. P. Hudáková (Šponiarová), 18. Šponiarová (Ferenčíková), 44. Šponiarová (Ďuríková), 55. K. Hudáková (Robová), 59. K. Hudáková (Cupráková), 60. Ferenčíková (Klapitová) – 28. Bankavová (Gaugerová), 44. Priedeová (Mikovová), 52. Egleová, 60. Garklavová (Bankavová)

Vylúčené: 0:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: J. Andersson, Dufwenberg (obaja Švéd.), 2378 divákov



Zostava SR: Krištofová (Hlavatá) – Ďuríková, M. Šponiarová, Kocurová, Šidlová, Dzurinová, Bobotová – Ferenčíková, Košturiaková, P. Hudáková – K. Hudáková, Trošková, Klapitová – Cupráková, Robová, Kvasková – Boľová, V. Grossová, Pintérová



O 7. miesto



Nórsko – Poľsko 3:12 (0:3, 2:5, 1:4)



Známe konečné poradie:& 1. Švédsko, 2. Fínsko, 3. Švajčiarsko, 4. Česko, 5. SLOVENSKO, 6. Lotyšsko, 7. Poľsko, 8. Nórsko, 9. Dánsko, 10. Nemecko, 11. Estónsko, 12. USA, 13. Thajsko, 14. Japonsko, 15. Austrália, 16. Singapur

