Švédi vyhrali olympijskú štafetu biatlonistov, Slovákov po skvelom úseku Kazára stiahli z trate

PJONGČANG 23. februára (WebNoviny.sk) - Švédski biatlonisti Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson a Fredrik Lindström sa s náskokom 55,5 sekundy stali víťazmi piatkových pretekov štafiet mužov na 4x7,5 km na zimných olympijských hrách 2018 v Pjongčangu v Kórejskej republike.

Striebro získali Nóri Lars Helge Birkeland, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö a Emil Hegle Svendsen a na bronzovej pozícii skončili Nemci Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer a Simon Schempp, ktorí zaostali o 2:07,1 min.

Kazár sklopil všetky terče

Slovákov Mateja Kazára, Tomáša Hasillu, Šimona Bartka a Martin Otčenáša stiahli rozhodcovia z trate na treťom úseku už pred celkovo šiestou streľbou z ôsmich.





"Kolegyne z reprezentácie išli perfektne a snažili sme sa na to nadviazať, lebo veríme, že aj my máme kvalitu na podobný výsledok. V prvom úseku sme to aj ukázali. Na strelnici to dnes bolo výborné. Takéto kontaktné preteky sa mi na najvyššej úrovní behajú veľmi dobre a som rád, že som trafil všetky terče. Dnes napadol sneh, takže to na trati bolo trochu ťažšie a tuhšie, ale ja som mal dobré lyže. Na záver som predbehol aj Nóra, takže to bolo perfektné," povedal Kazár pre RTVS.





Kazár neskôr pre slovenské médiá v dejisku uviedol: "Som veľmi rád, že to vyšlo takto a bolo z toho pekné priebežné druhé miesto. Mal som výborný pocit, prvé kolo sa ´mastilo´, išlo sa aj po paliciach, po lyžiach, dával som si pozor, aby som neprišiel o materiál. Vedel som, že pokiaľ zastrieľam čisto, budem vyrážať na trať medzi prvými. Tak aj bolo, po ´ležke´ som už bol v prednej skupine. Na mojom úseku bol vietor ako na nástrele, takže som to mal výborné. Urobil som si troška chuť, lebo Erik Lesser, ktorý bol v pretekoch s hromadným štartom štvrtý, mi ušiel v prvom kole iba o pár sekúnd. Mohlo to byť skvelé, ak by mi vyšla takáto streľba, ale taký je život, neprebojoval som sa tam najmä pre výsledok v stíhačke. Chýbalo pár sekúnd..."

Bartkov výbuch na "ležke"

Hasilla skonštatoval: "Na ´ležku´ som ešte prišiel vpredu. Poveternostné podmienky boli dobré, vôbec netuším, kde nepadli tie tri rany. Tri dobíjané náboje mi padli, v stoji som už bol celkovo mimo, úplne nevládny. Musel som na jedno trestné kolo a štafeta sa odsunula dozadu. Nebolo to prvýkrát, že som preberal štafetu na druhom mieste. Dnes bol rozdiel v tom, že som bol pred pretekmi dva dni chorý a dokonca sme sa aj rozhodovali, či nastúpim. Napokon sa ukázalo, že to bola chyba. Fyzicky som na to dnes nemal. Bolo to vidieť na trati, na strelnici mi všetko dlho trvalo a nestíhal som s dychom. Mal som chytené priedušky z tréningu, dva dni som vykašliaval. K tomu svalová bolesť, ale teplotu som nemal. Príliš som si túto olympiádu neužil. Čo štart, to nejaké zlyhanie. Treba sa asi ponaučiť, aj keď neviem z čoho presne."

Bartko rekapituloval: "Nebolo to podľa mojich predstáv, už na ´ležke´ prišiel výbuch, neviem čo sa tam stalo, nerozprával som sa ešte s trénerom. Ospravedlňujem sa celému tímu, ktorému som to pokazil. Bežecky to bolo dobré. V prvom kole som sa cítil fajn, ale vo štvrtom kole sa už beží veľmi ťažko. V stoji som dobíjal jednu ranu. Bežal som vo Svetovom pohári štafetu, ale na majstrovstvách sveta či olympiáde ešte nie. Na olympiádu asi nebudem v dobrom spomínať. Rytmus sme si nastavili celkovo tak, že preteky boli vo večerných hodinách, v tom nebol problém. Strelnica bola veterná, ale všetci to mali rovnaké, takže to nie je výhovorka."

ZOH 2018 v Pjongčangu





BIATLON



Preteky štafiet mužov na 4×7,5 km:1. Švédsko (Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson, Fredrik Lindström) 1:15:16,5 h (0+7), 2. Nórsko (Lars Helge Birkeland, Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Emil Hegle Svendsen) +55,5 s (1+12), 3. Nemecko (Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp) +2:07,1 min (3+10), 4. Rakúsko (Tobias Eberhard, Simon Eder, Julian Eberhard, Dominik Landertinger) +2:52,5 (2+11), 5. Francúzsko (Simon Desthieux, Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Antonin Guigonnat) +3:26,6 (3+12), 6. USA (Lowell Bailey, Sean Doherty, Tim Burke, Leif Nordgren) +3:50,2 (2+14), 7. Česko (Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Jaroslav Soukup, Michal Krčmář) +4:07,1 (2+13), 8. Bielorusko (Anton Smolskij, Roman Jeletnov, Sergej Bočarnikov, Vladimir Čepelin) +4:49,5 (3+12), … 18. Slovensko (Matej Kazár, Tomáš Hasilla, Šimon Bartko, Martin Otčenáš) – stiahnutí z trate po predstihnutí na treťom úseku pri streleckej bilancii 5+11

Výborná streľba Kazára

Kazár s číslom 15 začal skromne z úzadia, ale na prvej streleckej položke bol bezchybný a hneď mu patrilo šieste miesto s odstupom iba 5,9 sekundy na vedúceho Nemca Erika Lessera.

Navyše, Slovák akoby podnietený svojou absolútnou olympijskou rozlúčkou, ale i smolou v súvislosti s mass-štartom (zostal prvým náhradníkom), sklopil všetkých päť terčíkov aj v stoji a bol za Lesserom druhý o rovnú sekundu.

Podčiarkol to výbornou bežeckou koncovkou a odovzdal Tomášovi Hasillovi stále na druhej pozícii, hoci už o 18,4 s za Nemeckom, ktorého ďalším členom zostavy bol Benedikt Doll. Nasledovali Ukrajina (+23,9), Nórsko (+24,5) a Švédsko (+27,3).

Desthieux bežal dva trestné okruhy

Riadne sa potrápil Francúz Simon Desthieux, mal štatistiku 2+5 a nedostal sa cez 15. priečku pri manku 1:48,5 min, nevyzeralo to na nadviazanie galského kohúta na zlato z mixu či aspoň bronzu zo štafiet žien.

Doll bol v ľahu rýchly aj presný a viedol už o 35,7 s pred Ukrajincom Sergejom Semionovom. Úvod vychádzal Nemcom extrémne lepšie ako vo štvrtok krajankám - napokon ôsmym.

Hasilla počas sezóny zďaleka nebol strelecky presvedčivý a teraz potreboval tri dobíjania, ale vyhol sa trestnému okruhu, figuroval na 8. poste s mankom 1:04,8 min. Tretie bolo Rakúsko (Simon Eder) pred Švédskom (Jesper Nelin), Bieloruskom (Roman Jeletnov), Českom (Michal Šlesingr) a Nórskom (Tarjei Bö).

Na medzičase na 4,5 km viedol Doll o 39,9 s pred Nelinom, Hasilla bol jedenásty, chýbalo mu 1:28,2 min. Nemeckú selanku uťala štvrtá streľba s dvoma trestnými okruhmi a piatym miestom po nich (+37,8).

Na čelo sa dostal Čech Šlesingr o 6,8 s pred Rakúšanom Ederom, tretí bol Švéd Nelin (+16,2) a štvrtý Nór T. Bö (+32,5). Hasilla absolvoval trestných 150 m a bol 15. o 2:03,4 min. Po polčase figurovalo na špici Česko pred Švédskom (+16,2), Rakúskom (+16,4), Nórskom (+31,0) a Nemeckom (+37,2), pod minútou už boli iba USA (+53,6). Hasilla tľapol Šimona Bartka na 15. mieste o 3:11,4 min mimo.

Soukup nezvládol "stojku"

Česko viedlo aj po prvej streľbe tretieho úseku: Jaroslav Soukup mal k dobru 3,2 s na Nóra Johannesa Thingnesa Böa, tretí bol Rakúšan Julian Eberhard (+10,1).

V ľahko preklenuteľnom kontakte nasledovali Švéd Sebastian Samuelsson (+10,6) a Nemec Arnd Peiffer (+17,9). Bartko v ľahu nechal štyri nesklopené terčíky, nútene si pridal porciu 600 metrov a tím SR spadol na posledné miesto o 5:40,6 min. Soukup nezvládol "stojku" (jedno trestné kolo) a klesol na piatu priečku s odstupom 1:22,1 min.

Vpredu sa vykryštalizovala odtrhnutá trojica J. T. Bö, Samuelsson (+1,4) a Peiffer (+12,1), štvrtý J. Eberhard zaostával už o 1:12,7. Hviezdny Martin Fourcade posúval Francúzsko do druhej vlny, po svojej druhej položke bol siedmy o 2:28,7 min.

Otčenáš sa vôbec nedostal do akcie

Pri poslednej tretej odovzdávke viedlo Nórsko o štyri desatinky pred Švédskom a malo 13,7 s na Nemecko, štvrté bolo Rakúsko (+1:23,0) a piate USA (+1:38,8). Všetko mali v nohách a rukách konkrétne Emil Hegle Svendsen, Fredik Lindström, Simon Schempp, Dominik Landertinger a Leif Nordgren. Slováci už nepokračovali, Martin Otčenáš sa vôbec nedostal do akcie.

Ležku zvládli Svendsen aj Lindström dokonale a po nej už viedol Švéd o 1,3 s. Schempp dvakrát dobíjal a na tretej priečke mal manko 1:02,2 min, musel a mohol sa koncentrovať na stráženie bronzu. Nečakané zlato pre Švédsko, ktoré sa však medzi mužmi aj ženami celkovo prezentovalo na týchto ZOH nad očakávania, dodala posledná streľba.

Zatiaľ čo Lindström použil iba jeden rezervný náboj, Svendsen išiel na trestné kolo, manko 40,8 sekundy znamenalo definitívu. Zároveň to platilo aj o striebre, keďže tretí Schempp bol za ním o 74 sekúnd. Sám na bronzovej pozícii mal k dobru takmer minútu na štvrtého Landertingera. Až do cieľa sa už nič zásadné nestalo.

