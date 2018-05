Švédi hlásia príchod ďalšej posily z NHL, k trom „predátorom“ sa pridá aj „tučniak“ Hörnqvist

KODAŇ 12. mája (WebNoviny.sk) - Až štyria skvelí hokejisti z NHL pribudnú na súpisku Švédska na majstrovstvách sveta v hokeji v Dánsku. Švédi ohlásili príchod ofenzívneho dua Filip Forsberg, Viktor Arvidsson z Nashvillu, ktorých doplní obranca Mattias Ekholm z toho istého klubu.

Švédske média dokonca informovali aj o prílete útočníka Pittsburghu Patrica Hörnqvista. Vďaka tejto štvorici stúpne počet hráčov z NHL vo švédskom tíme na dvadsať.

"Nikdy predtým som nemal možnosť zahrať si na svetovom šampionáte. Keď som dostal pozvánku, neváhal som ani sekundu. Teším sa na neskutočnú zábavu," povedal 25-ročný Viktor Arvidsson pre Aftonbladet. Podľa jeho slov všetci traja hokejisti z Nashvillu majú za sebou výstupné pohovory v klube a nič im nebráni na ceste do Dánska.

"V Kodani by som sa mal objaviť už v nedeľu a rovnako by to malo byť v prípade Filipa Forsberga. Iba Mattias Ekholm má menší problém, čaká na pas pre svojho syna," doplnil Arvidsson.

