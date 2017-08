Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka bude do konca sezóny mimo hry

BERN 4. augusta (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka podstúpi operáciu kolena a do súťažného diania sa vráti až v sezóne 2018. Informoval o tom prostredníctvom svojej oficiálnej facebookovej prezentácie. Tridsaťdvaročný trojnásobný grandslamový šampión Wawrinka figuruje na 4. mieste v singlovom renkingu ATP vo dvojhre. V 1. kole Wimbledonu na tráve v Londýne 3. júla prehral s Rusom Daniilom Medvedevom.



"So smútkom dávam na vedomie, že po rozhovoroch s mojím tímom a lekárom som musel pristúpiť k zložitému rozhodnutiu podrobiť sa chirurgickému zákroku. Je to jediné riešenie vedúce k istote, že budem v stave súperiť na najvyššej úrovni ešte veľa rokov. Samozrejme, že je to pre mňa extrémne roztrpčujúce, ale už v tejto chvíli hľadím vpred a plánujem si rehabilitáciu. Milujem tento šport a budem tvrdo pracovať na návrate. Vidíme sa v roku 2018!" uviedol rodák z Lausanne Wawrinka.



Švajčiar teda 28. augusta - 10. septembra nebude obhajovať titul na vrcholných newyorských US Open. V lokalite Flushng Meadows pritom bude chýbať aj zdolaný finalista z vlaňajších medzinárodných otvorených majstrovstiev Spojených štátov amerických Novak Djokovič zo Srbska, ktorý minulú stredu oznámil predčasný koniec svojej sezóny pre dlhodobé ťažkosti s lakťom dominantnej pravej ruky.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.