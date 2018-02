Švajčiarky majú dve medaily zo superkombinácie, Vonnová v slalome vypadla a Shiffrinová berie striebro

PJONGČANG 22. februára (WebNoviny.sk) - Zlato v superkombinácii žien na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu si vyjazdila Švajčiarka Michelle Gisinová, striebro putuje do USA zásluhou Mikaely Shiffrinovej, bronz získala Wendy Holdenerová zo Švajčiarska. Iba Holdenerová dosiahla v slalome lepší čas ako Vlhová. V slalome vypadla líderka po zjazde Američanka Lindsey Vonnová.

"Je parádne stáť na pódiu s ďalšími skvelými lyžiarkami ako Mikaela a Wendy. Ešte stále som z toho poriadne zmätená, ešte som si to všetko poriadne neuvedomila. Neverila som, že slalomovú časť zvládnem tak dobre, počas celej sezóny sa mi v ňom veľmi nedarilo," povedala Gisinová pre Olympijský informačný servis.





Gisinová, ktorej sestra Dominique získala zlato v zjazde žien na ZOH 2014 v Soči, si pred slalomom vypracovala výhodnú pozíciu tretí miestom v zjazde, v súčte sa napokon dostala pred Shiffrinovú, ktorá bola po zjazde šiesta.

"Teším sa, že som v Pjongčangu získala druhú medailu. Je to krásny záver olympiády. Začala som ju výbuchom a ukončila medailou. Prichádzala som do Kórejskej republiky s vedomím, že mám veľkú šancu uspieť hneď v niekoľkých disciplínach, napokon mi to vyšlo dvakrát," povedala Shiffrinová. Nórke Ranghild Monwickelovej slalom nevyšiel a po druhej priečke v zjazde klesla napokon na štvrtý stupienok.





Z dua Sloveniek bola podľa očakávania lepšia Petra Vlhová na piatom mieste, Barbara Kantorová obsadila 18. miesto.

ZOH 2018 v Pjongčangu





ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE



Ženy – superkombinácia (zjazd + slalomové kolo): 1. Michelle Gisinová (Švaj.) 2:20,90 min, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,97 s, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,44, 4. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +1,73, 5. Petra Vlhová (SR) +2,09, 6. Valerie Grenierová (Kan.) +2,54, 7. Ramona Siebenhoferová (Rak.) +2,55, 8. Federica Brignoneová (Tal.) +2,63, … 18. Barbara Kantorová (SR) +9,04

