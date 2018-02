Švajčiar Federer si zahrá na turnaji v Rotterdame, opäť môže byť jednotkou vo svetovom rebríčku

ROTTERDAM 8. februára (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa na základe voľnej karty predstaví na budúcotýždňovom podujatí ATP World Tour 500 ABN AMRO World Tennis Tournament na tvrdom povrchu v hale Ahoy v holandskom Rotterdame.

Znamená to, že k 19. februáru sa môže stať staronovou jednotkou svetového rebríčka. Tridsaťšesťročný bazilejský rodák, teraz druhý v počítačovom poradí, bude hrať na tomto turnaji deviaty raz, v sezónach 2005 a 2012 získal titul.

Jeden z prvých turnajov v kariére

"Sme nadšení, že Roger si v poslednej chvíli zvolil naše podujatie. Po jeho fantastickom výsledku na Australian Open je úžasné, že sa predstaví v Rotterdame," povedal riaditeľ podujatia Richard Krajicek pre web turnaja.





"Toto podujatie je pre mňa výnimočné. Spomínam si, ako som na ňom hral v roku 1999. Bol to jeden z prvých turnajov, na ktorom som dostal šancu skúsiť to na vrcholnej medzinárodnej úrovni. Teší ma, že sa zapojím do osláv 45. ročníka," skonštatoval čerstvo už 20-násobný grandslamový šampión Federer, ktorý v januári triumfoval na spomenutých Australian Open v Melbourne.

Dostal A+ wildcard

Federer pravdepodobne začne v utorok alebo v stredu večer. Dostal tzv. A+ wildcard, ktorou disponuje každé podujatie ATP World Tour 500 pre určitú kategóriu hráčov, vysvetlila internetová stránka turnaja.





"Pavúk" bude mať 32 mien bez voľného žrebu na 1. kolo, takže Federer potrebuje tri zápasové úspechy na predstihnutie španielskeho lídra singlového renkingu Rafaela Nadala.

Za semifinále v Rotterdame by dostal 180 bodov, zaostáva o 155 bodov. Federer dosiaľ bol na vrchole počítačového poradia rekordných 302 týždňov, ale naposledy už 4. novembra 2012. Stal by sa najstaršou jednotkou v histórii.

