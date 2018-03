Švajčiar Federer hral rovnaký zápas v noci i cez deň, svoju 17. účasť v Indian Wells začal víťazne

INDIAN WELLS 12. marca (WebNoviny.sk) - Prvý zápas švajčiarskeho tenistu Rogera Federera po tom, čo sa stal opäť lídrom svetového rebríčka, bol víťazný. Federer zdolal Argentínčana Federica Delbonisa 6:3, 7:6 (6) v 2. kole dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 BNP Paribas Open v americkom Indian Wells. Federer obhajuje singlový titul z vlaňajška.

Hralo sa síce len 101 minút, ale fakticky dva dni, keďže v sobotu zápas za stavu 6:3, 2:2 z pohľadu Federera prerušil dážď. Naďalej platí stopercentná bilancia Rogera Federera v roku 2018. Po turnajových triumfoch na Australian Open a v Rotterdame pridal aj trinásty víťazný zápas. Z 35 setov, ktoré odohral, získali jeho súperi spolu iba 3.

Rozdielne podmienky v noci a cez deň

Vo vyrovnanom stretnutí 36-ročný Švajčiar urobil 40 nevynútených chýb, ale využil jedinú brejkovú príležitosť, ktorá sa mu naskytla. Zároveň odvrátil všetky tri takéto možnosti 27-ročného Argentínčana, 67. muža singlového rebríčka ATP.



"Je zaujímavé porovnať podmienky, keď začnete hrať v noci a zápas ukončíte za denného svetla. Súper bol ten istý, ale podmienky maximálne rozdielne," uviedol Roger Federer, cituje ho aj oficiálny web ATP World Tour. Svoje myšlienky aj rozmenil na drobnejšie.

"Bolo to úplne rozdielne. V nočnom čase je loptička akási mŕtva, povrch výraznejšie nereaguje po jej dopade a loptičke sa nechce zrýchliť. Treba do toho viac udierať najmä keď máte proti sebe hráča, ktorý rád používa točené údery. Hovorím to napriek tomu, že som v noci nastrieľal 5 es a počas dňa ani jedno. Dlho som nemal taký zápas, že som začínal v noci a dohrával počas dňa."

Päť titulov z Indian Wells

Bol to v podaní Federera 450. zápas na turnaji prestížnej "tisíckovej" úrovne, má z nich bilanciu 351 víťazstiev - 99 prehier. Zároveň načal svoje sedemnáste vystúpenie v púštnej oáze Indian Wells Tennis Garden, odkiaľ má v zbierke 5 turnajových titulov.



Len v rokoch 2001 a 2007 sa švajčiarsky fenomén lúčil na miestnom "betóne" hneď po prvom absolvovanom zápase. V roku 2001 ako 20-ročný na úvod prehral s Nemcom Nicolasom Kieferom a o šesť rokov neskôr mu nečakane vystavil stop Argentínčan Guillermo Caňas.

Súperom Federera v 3. kole v Indian Wells bude o desať a pol roka mladší Srb Filip Krajinovič nasadený ako dvadsiaty piaty. Krajinovič si v 2. kole poradil s americkým kvalifikantom Mitchellom Kruegerom 6:2, 6:2.





Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

V najväčšej podvodnej jaskyni na svete bolo objavené neuveriteľné množstvo mayských artefaktov

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.