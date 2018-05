Svadba princa Harryho a herečky Meghan Markle

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) - V sobotu sa uskutoční dlho očakávaná svadba britského princa Harryho a americkej herečky Meghan Markle. Dvojica si svoje áno povie v Kaplnke svätého Juraja na anglickom hrade Windsor.

Snúbenci poslali pozvánky na slávnosť 600 hosťom. Medzi nimi pritom nie sú britskí ani svetoví politickí lídri. Okrem toho dostalo 200 osôb pozvánku na večernú recepciu. Pred kaplnkou svätého Juraja bude mať možnosť vítať svadobný pár približne 2 600 ľudí, medzi ktorými budú obyvatelia windsorskej komunity, personál alebo vybratí zástupcovia verejnosti.





Tí by sa pred kaplnkou mali začať schádzať o 8:00 miestneho času. Hostia pozvaní do kaplnky sa následne začnú schádzať o 9:30, pričom všetci budú musieť byť usadení už o 11:15. O päť minút neskôr príde do kaplnky kráľovská rodina.

Nevesta nebude mať hlavnú družičku

Ženích na miesto príde so svojím bratom, princom Williamom, s ktorým strávi predvečer svadby v hoteli Coworth Park v Ascote. Nevesta dorazí zase so svojou matkou Doriou Ragland, s ktorou prenocuje v hoteli Cliveden House v Taplow.





Svadobný obrad sa začne napoludnie. Bohoslužbu povedie windsorský dekan David Conner, pričom kázeň bude mať biskup episkopálnej cirkvi Spojených štátov amerických Michael Curry. Dvojicu oddá arcibiskup z Canterbury Justin Welby.





Svedkom princa Harryho bude spomínaný princ William. Bratia sa pritom ocitli v opačných úlohách, keď si William v roku 2011 bral za manželku Catherine. Markle nebude mať hlavnú družičku, pretože si nechcela vybrať len jednu zo svojich najlepších priateliek.

K oltáru ju bude sprevádzať desať detí

Cestou k oltáru ju však bude sprevádzať desať detí, a to neter a synovec ženícha, princezná Charlotte a princ George, jeho krstné deti Zalie Warren, Florence van Cutsem a Jasper Dyer, krstné dcéry nevesty Remi a Rylan Litt a deti jej najlepšej priateľky Jessicy Mulroney - Ivy, Brian a John Mulroneyovci. Harryho najmladší synovec a súrodenec Charlotte a Georgea, princ Louis, ktorý sa narodil 23. apríla, však na svadbe nebude.





Na sobáši sa nezúčastní ani otec herečky Thomas Markle, ktorý ju mal podľa pôvodných plánov odprevadiť k oltáru. Dôvodom je operácia srdca, ktorú musel podstúpiť počas tohto týždňa.





Po svadobnom obrade mladomanželia o 13:00 absolvujú jazdu v otvorenom koči Ascot Landau so sprievodom po mestečku Windsor, kde sa podľa odhadov pri príležitosti ich svadby zíde 100-tisíc ľudí. Ich trasa povedie z hradného kopca cez ulice High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road a cez Long Walk naspäť na hrad.

Svadbu zaplatí kráľovská rodina

Po sprievode sa dvojica v Sále svätého Juraja na Windsorskom hrade zúčastní na recepcii, ktorej hostiteľkou je stará mama princa Harryho, kráľovná Alžbeta II. Na slávnostnom obede sa zúčastní aj 600 pozvaných hostí. Harryho otec, princ Charles, následne večer usporiada v sídle Frogmore House súkromnú recepciu pre manželský pár a 200 najbližších priateľov a členov rodiny.





Celú svadbu vrátane bohoslužby, hudby, kvetov a hostiny zaplatí kráľovská rodina.

Tridsaťtriročný syn princa Charlesa a zosnulej princeznej Diany a o tri roky staršia rodáčka z Los Angeles tvoria pár od roku 2016. Zasnúbili sa v novembri, pričom šťastnú novinku oznámili zástupcovia Clarence House, oficiálneho sídla Harryho otca. Harry dal Meghan zlatý snubný prsteň s tromi diamantmi, ktorý sám navrhol. Dva zo spomínaných diamantov svojho času patrili princovej matke. Herečka pred sobášom prijala krst aj konfirmáciu anglikánskej cirkvi.

Nové tituly princa Harryho a Meghan Markle

Očakáva sa, že princ Harry a Meghan Markle dostanú v deň svadby nové tituly. Podľa predpokladov kráľovná pri určovaní hlavných titulov vojvodu a vojvodkyne vyberie jedno z voľných anglických vojvodstiev, medzi ktoré patria Clarence, Connaught, Cumberland, Kendal, Ross, Sussex, Windsor a Albany. Snúbenci tiež zrejme dostanú aj škótske tituly grófa a grófky.





Harryho brat princ William má aj severoírsky titul, ten však Harry podľa Lucy Hume, zástupkyne šéfredaktora publikácie Debretts Peerage and Baronetage zameranej na šľachtu, nedostane pretože je mladším synom princa Charlesa a nie je v priamej línii na britský trón.





Novomanželia sa bezprostredne po sobáši nevydajú na svadobnú cestu, krátko po slávnosti ich už totiž čakajú prvé povinnosti. Dvojica sa 22. mája zúčastní na záhradnej párty v Buckinghamskom paláci pri príležitosti očakávaných 70. narodenín princa Charlesa. Manželia budú po svadbe bývať v Nottingham Cottage v Kensingtonskom paláci. Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.

