Super Bowl LII prepisoval históriu NFL, Bradyho rekordné zápisy zatienil náhradník

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - New England Patriots nezískali svoj šiesty Super Bowl v histórii zámorskej ligy amerického futbalu NFL. V nedeľu v Minneapolise boli nad ich sily Philadelphia Eagles, ktorí triumfovali 41:33.

Podceňovaní "orli" väčšinu duelu dominovali, "Pats" pustili do vedenia až v záverečnej štvrtine, aj to iba na chvíľu. Oba tímy hrali ofenzívne, čo potvrdzuje štatistika získaných yardov. Dovedna ich mužstvá nazbierali 1151, čo je rekord nielen Super Bowlu, ale aj akéhokoľvek zápasu v NFL.

Najužitočnejší hráč sezóny

Hviezdny rozohrávač Patriotov Tom Brady pred stretnutím dostal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča sezóny a svoje postavenie ikony ligy potvrdil aj v Super Bowle LII. Nahádzal 505 yardov a tri touchdowny, to dosiaľ nikto nedokázal. New England dosiahli 33 bodov, viac sa zdolanému tímu v Super Bowle ešte nepodarilo skórovať.





"Sme sklamaní. Mali sme šancu, ale súper hral dobre a spravil si dobre svoju prácu," povedal po zápase 40-ročný Brady. Napriek pokročilému veku sa však do dôchodku zatiaľ nechystá: "Predpokladám, že sa vrátim, ale musím si všetko ešte premyslieť. Teraz však nevidím dôvod na koniec."

Náhradníkovi veril málokto

Hoci Brady podal skvelý výkon, zatienil ho quarterback Philadelphie Nick Foles. Ten sa dostal do hry z pozície náhradníka až v závere základnej časti po zranení Carsona Wentza. Hoci mu veril iba málokto, Foles podával v play-off skvelé výkony. Svoj tím podržal aj v najdôležitejšom zápase v sezóne a dostal honor MVP Super Bowlu.





"Je niečo úžasné stáť na pódiu pre šampiónov spoločne s mojou manželkou a dieťaťom. Zvíťazili sme, ale čas sa zastavil, až keď som sa pozrel do očí mojej dcéry. Vtedy pre mňa začala skutoční oslava," citovala CNN dojatého Folesa.

Ako to však už býva, hranica medzi smiechom a plačom je tenká. Potvrdili to fanúšikovia "Philly", ktorí v meste oslavovali historický úspech Eagles. Ich radosť sa čoskoro zvrhla na výtržnosti, pri ktorých sa zranilo viacero osôb vrátane policajta. Za obeť padlo aj niekoľko automobilov a výkladov obchodov. Bezbrehé vyčíňanie opísal jeden z dôstojníkov v policajnej vysielačke: "Nemá to konca náčelník, nemá to konca".

