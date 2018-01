Sulík volá po adekvátnom plate pre poslancov parlamentu alebo po znížení ich počtu

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR majú zo zákona nárok na plat vo výške trojnásobku priemernej mzdy. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík s tým, že vie, že to je veľká suma.

Ale poslancov máme len 150, je to zbor ľudí, ktorí schvaľujú zákony, my by sme ich mali adekvátne platiť. Zásadne odmietam také slová, že veď aj tak tam nič nerobia, dajme im minimálnu mzdu, vyhlásil Sulík.

Sulík vyzýva politikov k odvahe

Zároveň chápe, že pred siedmimi rokmi, keď bolo Slovensko v kríze, sa platy zmrazili, ale dnes to považuje za čistý populizmus. "V tomto by mali politici nabrať odvahu a keď hospodárstvo rastie, mali by sme platy rozmraziť. Alebo znížme počet poslancov na sto," podotkol predseda SaS.





Platy ústavných činiteľov, ktoré boli doposiaľ zmrazené, stúpnu od tohto januára o euro mesačne. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k vládnemu návrhu novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý 7. decembra schválil parlament.

Po tomto zvýšení chcú lídri vládnych strán Robert Fico (Smer-SD), Andrej Danko (SNS) a Béla Bugár (Most-Híd) začiatkom tohto roka priniesť systémové riešenie, ktoré upraví zvyšovanie platov, aby zabránili radikálnemu nárastu platov ústavných činiteľov.

Dohoda medzi koaličnými partnermi

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v decembri vyhlásil, že medzi koaličnými partnermi je dohoda a medzi poslancov prišli s tým, že je zhoda na tom, že nemôžu uvoľniť proces zmrazovania platov tak, že využijú výpočet platov, zavedený pred niekoľkými rokmi. Platy preto ponechajú na úrovni platu z roku 2011 a zvýšia ich symbolicky o jedno euro.

Poslanci Národnej rady SR mali doposiaľ v hrubom plat 1961 eur, ku ktorému sa pripočítavali paušálne náhrady. Teraz to bude o euro viac, teda 1962 eur a paušálne náhrady. Zákonodarcovia z Bratislavského kraja dostávajú 1385 eur, z ostatných krajov 1615 eur.

Bratislavskí poslanci tak mali dohromady 3346 eur, mimobratislavskí 3 576 eur. Predseda parlamentu, jeho podpredsedovia, šéfovia výborov a ich podpredsedovia poberajú aj funkčné príplatky. Ak by si poslanci symbolicky nezvýšili platy o jedno euro, narástli by približne o tisíc eur.

