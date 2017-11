Sulík sa v liste sťažuje na Európsku komisiu, demokratickejšia EÚ nemá byť len pekná fráza

BRATISLAVA 11. novembra (WebNoviny.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a europoslanec Richard Sulík sa opakovane obrátil listom na komisárku pre dopravu Violetu Bulcovú, v ktorom žiada dôslednejšiu odpoveď od Európskej komisie (EK) na margo konania o porušení predpisov Európskej únie (EÚ) voči Nemecku, Francúzsku a Rakúsku v súvislosti s ich zákonom o minimálnej mzde a jeho aplikácii na dopravcov ostatných členských štátov.

Spomenuté konanie ešte stále neprinieslo žiadne konkrétne výsledky. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.





Richard Sulík sa v liste sťažuje, že Európska komisia odpovedá nedostatočne na parlamentné otázky právoplatne zvolených zástupcov občanov. „Komisia koná nelogicky a aplikuje dvojitý meter na členské štáty napriek tomu, že jej hlavnou úlohou je stráženie zmlúv a práva únie. Európski občania nemôžu akceptovať, že nemajú rovnaké postavenie z pohľadu vymáhania ich práv a následkom takéhoto konania je potom ich skepticizmus k európskym inštitúciám,“ uviedol Sulík.

Sulík sa ďalej v liste odvoláva na prejav predsedu EK Jeana-Clauda Junckera zo septembra, v ktorom sám žiadal o demokratickejšiu EÚ. „Túto iniciatívu plne podporujem, ale domnievam sa, že EÚ by mala v prvom rade najprv využívať všetky prostriedky demokratickej kontroly, ktoré má už teraz k dispozícii,“ uvádza ďalej Sulík. Preto žiada o zlepšenie prístupu s cieľom vytvoriť efektívnu, transparentnú a poctivú spoluprácu medzi Európskym parlamentom a EK. „Demokratickejšia EÚ, to by nemala byť iba pekná fráza, ale nová cesta posilnenej a otvorenej spolupráce medzi všetkými inštitúciami EÚ.“

Richard Sulík opakovane požiadal o informácie k prebiehajúcim konaniam o porušení a k legislatívnym návrhom tzv. Balíka mobility. Zároveň vyzval na objektívny postup vo veci vymáhania platných právnych predpisov, v ktorých sú nedostatky stále viditeľnejšie.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.