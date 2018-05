Súdy v Bratislave majú nedostatok miesta pre spisy, minister Gál uvažuje o externých priestoroch

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) – Rezort spravodlivosti chce komplexne riešiť priestorové podmienky bratislavských súdov, ktoré majú nedostatok miesta na skladovanie spisov.

Po návšteve Okresného súdu Bratislava I, ktorý má problém s nedostatkom skladovacích priestorov, to v pondelok povedal minister spravodlivosti Gábor Gál. Predsedníčka súdu Anna Kašajová mu ukázala alarmujúce podmienky, v akých spisy uchovávajú.

„Situáciu je potrebné bezodkladne riešiť, a tak k tomu aj pristupujem,“ vyhlásil Gál s tým, že o potrebe financovania skladovacích priestorov pre súdy plánuje hovoriť s ministrom financií.



Pre účely archivovania spisov obchodného registra prichádza podľa Gála do úvahy nájom externých priestorov. Ako povedal, pre Okresný súd Bratislava I je už niekoľko rokov zaobstaraná budova na Lazaretskej ulici v Bratislave, je však v nevyhovujúcom stave.

„Rekonštrukcia a úprava do potrebnej podoby by si vyžiadala veľké náklady, momentálne sú odhadované na viac ako 21 miliónov eur,“ uviedol minister. Čo sa týka umiestnenia ďalších druhov spisov do archívov, ministerstvo spravodlivosti využije niektorú z nehnuteľností v správe rezortu, pravdepodobne mimo Bratislavy.

