Súd v Prešove nerozhodol o obnove konania v prípade mafiánskeho bossa Boržu

PREŠOV 28. septembra (WebNoviny.sk) – Na Okresnom súde v Prešove sa uskutočnilo verejné zasadnutie vo veci návrhu na obnovu konania, o ktoré požiadal odsúdený niekdajší boss košického podsvetia Dušan Borženský, prezývaný Borža.

Ten si odpykáva úhrnný 23-ročný trest za vraždy vtedajšieho šéfa košického podsvetia Karola Kolárika, ale aj Jána Kromku, Petra Klešča a za pokus o vraždu Jána Holuba. Obnovu konania žiada na prešovskom súde v prípade vraždy Jána Kromku.

Horváth poprel svoje výpovede

Kľúčovým svedkom preňho má byť Alexander Horváth, ktorý si za vraždu Kromku taktiež odpykáva 23-ročný trest. Ako uviedla obhajoba, Horváth v procese krivo svedčil v neprospech Borženského, čo mu priznal v liste, ktorý mu poslal do väzenia. Horváth to dnes pred súdom potvrdil, poprel svoje predchádzajúce výpovede v tomto prípade a povedal, že v nich klamal. Dôvodom bol strach o život, keď v prípade vraždy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka zmenil v pozícii chráneného svedka svoju výpoveď proti Mikulášovi Černákovi, o ktorú ho žiadal Borženský.

Toho do prípadu vtiahol preto, aby ostal za mrežami a nemohol mu ublížiť. Pripustil aj to, že Borženskému sa tak chcel pomstiť, keďže ho vinil z toho, že ho postrelil, následkom čoho ostal pripútaný na invalidný vozík. Horváth pritom výpoveď menil viackrát aj v iných trestných prípadoch. Pri predchádzajúcom pojednávaní v rovnakej veci vypovedať odmietol. Zasadnutie sa konalo v neprítomnosti Borženského. Pred súdom vypovedal okrem Horvátha aj Jaroslav Beliš, ktorý si s Horváthom odpykával trest v rovnakom väzení a o prípade vraždy Kromku mal byť informovaný vďaka prepisovaniu Horváthových zápisníkov.

Vraždilo sa na príkaz Holuba

Súd za vraždy Jána Kromku, Petra Klešča a za pokus o vraždu Jozefa Holuba, ktoré sa stali na jeseň v roku 1997, uložil Dušanovi Borženskému, Alexandrovi Horváthovi a Ladislavovi Badóovi úhrnné výnimočné tresty odňatia slobody v trvaní 23 rokov a obžalovanému Slavomírovi Surovému úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 15 rokov. Smrť Jána Kromku bola odplatou za nevydarený atentát na Róberta Holuba, z ktorého tento košický šéf podsvetia vinil nájomného vraha Alojza Kromku (Lojzo Čistič). Róbert Holub sa chcel Čističovi pomstiť. Keď ho nevedel nájsť, vylákali jeho ľudia Lojzovho brata Jána zo Spišskej Novej Vsi a doviezli v putách do domu Róberta Holuba vo Vajkovciach pri Košiciach. Tam sa z neho pokúsili vytĺcť informáciu, kde sa nachádza jeho brat Lojzo. V garáži domu ho surovo mlátili, kopali, potom ho naložili do auta a odviezli na pole pri Drienovskej Novej Vsi v okrese Prešov, kde ho strelili šiestimi ranami do hlavy. Mŕtve telo poliali benzínom a zapálili. Vraždilo sa na príkaz Róberta Holuba.

Sudca dnešné pojednávanie napokon odročil na 24. novembra, pretože k dispozícii stále nemá Boržov trestný spis. Ten je na krajskom súde, keďže o obnovu procesu žiadal aj ďalší zo spoluodsúdených Slavomír Surový. Na ďalšie zasadnutie nechal sudca predviesť aj Borženského. Ten sa už raz o obnovu konania v tomto prípade neúspešne pokúšal, súdy mu pritom odmietli obnovu konania aj v prípade vraždy Karola Kolárika. Keďže v budúcom roku uplynie 18 rokov od jeho uväznenia, môže požiadať o prepustenie na slobodu. Momentálne sa jeho meno spomína aj v obnovenom prípade vraždy Albánca Fadiala Pasjača.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.