Suchánek: Smer-SD využíva svoje páky na to, aby sa kauza CT-čka zamietla pod koberec

Toho sa obáva poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Alan Suchánek, ktorý to v sobotu na tlačovom brífingu uviedol na margo medializovanej informácie, že prokurátorka Monika Piknová z Krajskej prokuratúry v Trenčíne 21. decembra 2017 zrušila uznesenie vyšetrovateľky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) o vznesení obvinenia voči deviatim osobám v kauze piešťanského CT-čka.

„Potvrdzuje sa, že Smer-SD využíva svoje páky na políciu a prokuratúru na to, aby sa táto najväčšia kauza druhej vlády Roberta Fica (Smer-SD) zamietla pod koberec. K zrušeniu obvinenia viedlo prokurátorku to, že nebola preukázaná subjektívna ani objektívna zodpovednosť obvinených," povedal Suchánek s tým, že toto tvrdenie absolútne neobstojí.

Malo byť predražené o 600-tisíc eur

Objektívna stránka konania obvinených bola podľa neho naplnená tým, že cena bola predražená najmenej o 600 tisíc eur.





„Je to nepochybné aj zo správ znalcov, ktoré to potvrdili znaleckým dokazovaním," povedal. Uviedol, že subjektívna stránka vyplýva z písomných dôkazov, ktoré sú vo vyšetrovacom spise, kde sú aj sú zápisnice zo správnych rád.

Pripomenul, že v roku 2012 zrušili nákup CT- prístroja a odôvodnili tým, že prístroj je príliš výkonný a drahý, a preto ho treba zrušiť. „Vtedy povedali, že nemocnica bude mať do troch mesiacov prístroj za eurofondy a nič také sa nestalo," uviedol.

Pre aféru skončili Zvolenská aj Paška

Lekár a v súčasnosti poslanec OĽaNO Alan Suchánek a zdravotná sestra Magdaléna Kovačičová upozornili opäť v roku 2014, kedy chcela nemocnica kúpiť CT-prístroj, že je o 600-tisíc eur drahší ako ten, čo obstarávali pôvodne. Bývalá šéfka nemocnice od kúpy napokon upustila.

Pre aféru skončili vo funkciách koncom roka 2014 predseda parlamentu Pavol Paška, aj podpredsedníčka Národnej rady SR Renáta Zmajkovičová a ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská. „Všetko je to zapísané aj v uznesení vyšetrovateľky NAKA a prokurátora z Nitry, ktorí vzniesli obvinenia," uviedol v sobotu Suchánek.

„Krajská prokurátorka v Trenčíne sa s týmito dôkazmi vôbec nevysporiadala, hoci jednoznačne usvedčujú obvinených členov správnej rady a riaditeľku. Spôsob vyšetrovania tejto kauzy potvrdzuje a dokazuje, ako Smer-SD ovplyvňuje prácu polície a prokuratúry. Všetci obvinení členovia správnej rady a riaditeľka nemocnice boli nominantmi Smeru-SD," dodal.

Reakcia strany Smer-SD

Ak by celá kauza stála na vode, tak sa Suchánek pýtal, aké malo vedenie Smeru v 2014 a 2015 dôvody žiadať odstúpenie ministersky Zvolenskej , podpredsedníčky parlamentu a šéfky dozornej rady nemocnice a šéfa parlamentu.

„Keď do nemocnice bude doručené uznesenie prokuratúry a ak štatutár nebude konať, tak my, členovia správnej rady za zamestnancov nemocnice, podáme podnet na preskúmanie zákonnosti postupu Krajskej prokuratúry v Trenčíne," dodal Suchánek s tým, že podľa neho by mala sama nemocnica dať podnet na preskúmanie zákonnosti. Podľa neho by potom mala konať Generálna prokuratúra SR.

Podľa strany Smer-SD je nehorázne a škandálom samým o sebe, že s kritikou záverov prokuratúry prichádza poslanec zo strany OĽaNO Alan Suchánek. Práve ten, ktorý, ako sa napokon ukázalo, bol osobne zodpovedný za manipuláciu tendra s cieľom nakúpiť predražené CT-čko pre nemocnicu v Piešťanoch, za čo napokon prišiel aj o ocenenie Biela vrana.

Reakciu strany Smer-SD zaslala agentúre SITA hovorkyňa predsedu vlády SR Roberta Fica Beatrice Szabóová.

