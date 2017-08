Súčasná vláda na ľudí kašle, Zsolt Simon ju označil za vládu korupcie a klientelizmu

BRATISLAVA 5. augusta (WebNoviny.sk) - Pod petíciu za referendum o predčasných parlamentných voľbách sa pred rokom podpísalo viac ako 50-tisíc občanov a napriek tomu sa referendum nekonalo.

Ako pre agentúru SITA povedal nezaradený poslanec NR SR Zsolt Simon, dôvodom bolo, že verejnosť prejavila rezignáciu.

Vláda na ľudí kašle

„Je tiež otázne, či by vláda rešpektovala názor verejnosti, ak by ho aj ľudia vyslovili. Veď aj teraz dokazuje, že jej je názor ľudí, voličov, ukradnutý," uviedol a ako dôkaz pripomenul kauzu Bašternák ministra vnútra Roberta Kaliňáka. „Teraz sa viac ako na petíciu teda sústreďujem na to, aby som poukázal, že sa veci dajú riešiť aj inak, ako to robí vláda. A to na prospech občanov. Táto vláda na ľudí kašle," povedal.

Podľa neho si občania nezaslúžia takúto vládu. „Je to vláda korupcie a klientelizmu. Po dvoch Ficových vládach a skúsenostiach s nimi nemalo dôjsť k vzniku tej tretej. Dnes vidíme, ako sa správajú ich ľudia a nominanti, ktorí si myslia, že stoja nad zákonom. Stačí si spomenúť na Kaliňáka či Petra Plavčana (pozn. red.: minister školstva) pri delení eurofondov," uzavrel.





Nikto si neželá rozkrádanie krajiny

Poslanec Simon, ktorý po marcových voľbách 2016 vystúpil z dnes vládnej strany Most-Híd, v auguste minulého roka tvrdil, že spomínané referendum by bolo druhé úspešné v histórii Slovenska. „Poznajúc to, ako sú ľudia nahnevaní a sklamaní z výsledkov marcových volieb, myslím si, že si neprajú, aby tu bola takáto vláda celé štyri roky. Voliči prídu k urnám, lebo dostatočný počet z nich si neželá, aby krajina bola rozkrádaná. Ak teda bude referendum, bude druhé úspešné v histórii Slovenska," povedal Simon.

Doposiaľ jediným úspešným referendum bolo to o vstupe Slovenska do EÚ. V petícii sa chcel ľudí pýtať, či sú za to, "aby poslanci NR SR prijali ústavný zákon o skrátení siedmeho volebného obdobia NR SR tak, aby sa voľby do Národnej rady konali v roku 2017". Rovnakú otázku použil Robert Fico ako líder vtedy opozičného Smeru-SD, keď organizoval referendum o skrátení volebného obdobia v roku 2004. Vtedy úspešný nebol, k urnám prišlo necelých 36 percent voličov.

