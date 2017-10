Súboj slovenských klubov v Európskom pohári FIBA vyšiel lepšie basketbalistkám Good Angels

KOŠICE 25. októbra (WebNoviny.sk) - Basketbalistky Good Angels Košice potvrdili rolu favoritiek a zdolali MBK Ružomberok 63:48 (30:23) v stredajšom súboji B-skupiny Európskeho pohára FIBA žien.

Netradičná a historicky prvá európska konfrontácia dvoch najúspešnejších slovenských tímov na palubovke Angels arény dopadla podľa predpokladov a košické hráčky si v treťom zápase B-skupiny pripísali druhé víťazstvo. Liptáčky sa ani na tretí pokus túto sezónu v Európe nedočkali zápasového triumfu.





Good Angels Košice sa najbližšie v EuroCupe predstavia v stredu 1. novembra, keď opäť pod domácimi košmi privítajú lídra B-skupiny turecký tím Mersin Büyüksehir Belediyesia (18.00 h). Ružomberské hráčky v ten istý deň budú hrať v Krasnojarsku.

Košičanky ovládli prvú štvrtinu slovenského derby, na jej konci viedli už 18:4. V druhej desaťminútovke Ružomberčanky zdvihli hlavy a dvakrát sa dostali na dostrel 7 bodov (20:13 a 30:23). Vzopätie hosťujúceho tímu však netrvalo dlho. Dve minúty pred koncom tretej štvrtiny po zakončení Stehlíkovej narástol náskok Good Angels na 20 bodov (47:27). Stále nebolo rozhodnuté, lebo v prvých štyroch minútach štvrtej štvrtiny domáce hráčky neskórovali a hostky sa priblížili na 10 bodov (51:41). Neskôr bolo aj o 7, ale to bol ružomberský strop. Záver si domáce basketbalistky postrážili aj vďaka zbytočným chybám hosťujúceho tímu.

EURÓPSKY POHÁR FIBA 2017/2018

Good Angels Košice – MBK Ružomberok 63:48 (18:6, 12:17, 21:10, 12:15)

Ďalší výsledok v B-skupine:

Mersin Büyüksehir Belediyesia (Tur.) – Jenisej Krasnojarsk (Rus.) 69:62 (10:14, 26:18, 9:16, 24:14)

Tabuľka:

1. Mersin Büyüksehir Belediyesia 3 3 0 231:191 6

2. Good Angels Košice 3 2 1 214:189 5

3. Jenisej Kranojarsk 3 1 2 214:214 4

4. MBK Ružomberok 3 0 3 171:236 3

Hlasy (zdroj RTVS):

Peter Jankovič (tréner Good Angels Košice): „Bol to veľmi náročný zápas, lebo bol veľmi dôležitý. Naše víťazstvo je o to cennejšie, lebo bolo tvrdo vybojované. Nehrali sme to, čo sme chceli, ale nakoniec sme uhrali celkom dobrý výsledok. Ružomberčanky po dvoch prehrách už vlastne nemali čo stratiť a ukázali dobrú bojovnosť.“

Juraj Suja (tréner MBK Ružomberok) : „Som sklamaný, prílišný rešpekt v prvej štvrtine nás stál zápas. V druhej štvrtine sme ukázali kvalitu, ale neudržali sme to. „Zabila“ nás tretia štvrtina, v ktorej sa rozhodlo o zápase. Keď bolo pár minút pred koncom len o 7 bodov v prospech Košíc, urobili sme opäť chyby. S 23 stratenými loptami sa nedá vyhrať zápas.“

