Sú známi semifinalisti olympijského curlingového turnaja miešaných párov

KANGNUNG 11. februára (WebNoviny.sk) – Kanada, Švajčiarsko, Olympijskí športovci z Ruska (OŠR) a Nórsko si zabezpečili účasť v semifinále curlingového turnaja miešaných párov na XXIII. zimných olympijských hrách v juhokórejskom Pjongčangu po nedeľňajšom záverečnom 7. kole.

Nóri si museli semifinálovú miestenku vybojovať v dodatočnom eliminačnom zápase proti Číňanom, ktorých zdolali tesne 9:7. V pondelkovom semifinále sa Nóri stretnú s Kanaďanmi, Rusi si zahrajú proti Švajčiarom.

ZOH v Pjongčangu 2018





Curling



Miešané páry – 7. kolo



Nórsko – Čína 3:9 po 6. zmene

Fínsko – USA 7:5

Švajčiarsko – OŠR 9:8

Kanada – Kórejská republika 7:3 po 7. zmene



Eliminačný zápas o postup do semifinále



Čína – Nórsko 7:9



Konečná tabuľka po 7. (záverečnom) kole



1. Kanada 7 6 1 – postup do semifinále

2. Švajčiarsko 7 5 2 – postup do semifinále

3. OŠR 7 4 3 – postup do semifinále

4. Nórsko 7 4 3 – postup do semifinále

5. Čína 7 4 3

6. Kórejská republika 7 2 5

7. USA 7 2 5

8. Fínsko 7 1 6



Miešané páry – semifinále (12. februára)



Kanada – Nórsko (1.05 h SEČ)

OŠR – Švajčiarsko (12.05)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.