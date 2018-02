Sú to chudáci a trúfajú si tvrdiť nepravdy, kritizuje expredseda Hrušovský súčasné vedenie KDH

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Bývalý predseda KDH Pavol Hrušovský označil súčasné vedenie hnutia, ktoré cez víkend cez hovorcu poslalo do médií podľa neho nepravdivé stanovisko, za chudákov.

„Sú to chudáci, nič iné ma nenapadá. Keď nevedia nájsť iné argumenty, a nevedia, ako dobre robiť kresťanskodemokratickú politiku, tak klamú,“ vyhlásil Hrušovský pre agentúru SITA.

Stály zoznam kandidátov

Ako povedal v súvislosti s návrhom Predsedníctva KDH zmeniť stanovy tak, aby kandidačnú listinu pre voľby do NR SR, Európskeho parlamentu a voľbu prezidenta schvaľovala Rada KDH na návrh Predsedníctva KDH, za jeho éry, keď bol predsedom, existoval stály zoznam kandidátov, do ktorého mohli okresné štruktúry navrhovať ľudí. Na jeho základe potom Rada KDH vyberala kandidátov a stanovovala poradie na kandidátke.



„Som prekvapený, že si trúfajú tvrdiť nepravdy,“ uviedol Hrušovský, ktorý zároveň priznal, že ako bývalý predseda strany je trochu zaujatý. Hrušovský zároveň s mnohým, čo navrhuje vedenie hnutia pri zmene stanov, nesúhlasí. „Nevidím v tom žiadnu logiku, skôr zámer oslabiť postavenie členov,“ dodal Hrušovský, ktorý viedol KDH v rokoch 2000 až 2009.

Figeľ považuje zmeny za neférové

Ján Figeľ, ktorý bol predsedom KDH od roku 2009 až do roku 2016, považuje navrhované zmeny stanov za neférové hlavne voči členom celoslovenskej rady hnutia. "Kandidačná listina KDH bola vždy zostavovaná demokraticky, aj keď to bol zároveň prirodzene náročný proces. Trikrát som prijal osobnú zodpovednosť viesť volebný tím hnutia. Inak než zodpovedne a demokraticky vytvorenú kandidátku by som viesť odmietol," vyhlásil.



Pre agentúru SITA uviedol, že kandidačná listina KDH pre voľby 2016 bola zostavovaná demokraticky a podľa platných Stanov. "Rada KDH v októbri 2015 v Trnave schválila mechanizmus tvorby kandidačnej listiny, ktorý mu predtým odporučilo Predsedníctvo. Mechanizmus poprvýkrát zohľadňoval aj výsledky dosiahnuté v regiónoch vo voľbách v rokoch 2010 a 2012 s cieľom spravodlivejšieho podielu a vyššej motivácie pre jednotlivé regióny. Predsedníctvo odporučilo Rade menovite osem vrcholových miest s tým, že za nimi malo nasledovať osem krajských lídrov hnutia. Po konzultácii s Konzíliom boli na kandidátku navrhnuté osobitné pozície pre odborné zväzy a spolupracujúce organizácie, zvlášť pre mládež, ženy a seniorov. V rámci politickej stratégie KDH+, ktorá posilňovala otvorenosť hnutia pre vonkajšiu spoluprácu, boli na kandidačnej listine ponúknuté miesta aj pre členov strany Občania vedenej Alojzom Hlinom a pre nestraníkov," vysvetlil Figeľ s tým, že každé meno na listine bolo finálne navrhované a schvaľované Radou KDH. Predseda ani Predsedníctvo nemali pri tomto rozhodovaní žiadne osobitné právomoci.

O zmenách rozhodnú delegáti

V tlačovej správe, ktorú poskytol agentúre SITA Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH, sa uvádza, že o zmenách stanov rozhodnú delegáti marcového snemu. Podľa predsedníctvom schváleného návrhu zmeny stanov má marcový snem KDH upraviť názov hnutia na Kresťanskodemokratické hnutie – kresťanskí demokrati.

Predsedníctvo tiež navrhlo zmeniť stanovy tak, aby kandidačnú listinu pre voľby do NR SR, Európskeho parlamentu a voľbu prezidenta schvaľovala Rada KDH na návrh Predsedníctva KDH. Spomínané zmeny kritizujú viacerí bývalí predstavitelia KDH.



„To, že každý mohol navrhovať kandidátov v praxi znamenalo, že nevolená lobistická štruktúra sa pred volebnou Radou KDH dohodla, ako bude obsadených prvých 15 miest. Tento spôsob tvorenia kandidátky v marci 2016 dostal KDH mimo parlamentu,“ uvádza KDH v reakcii na výhrady svojich bývalých predstaviteľov.

Podľa kresťanských demokratov navrhovaná zmena stanov spočíva v tom, „že kandidátku bude naďalej schvaľovať Rada KDH, ale nie na návrh nevolenej lobistickej skupiny, ale na návrh predsedníctva“. Viacerí bývalí predstavitelia KDH tvrdia, že hnutie je jednou z mála slovenských politických strán, ktoré vznikali zdola.

„Dnes má každý jeden člen hnutia právo navrhovať kandidátov na funkciu prezidenta, poslanca Európskeho parlamentu, poslanca NR SR a zástupcov v samosprávnych orgánoch krajov, miest a obcí," tvrdia.

Disciplinárne konanie proti Hlinovi

Europoslankyňa za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Anna Záborská v nedeľu oznámila, že podá v pondelok návrh na začatie disciplinárneho konania proti predsedovi KDH Alojzovi Hlinovi za zneváženie hnutia, orgánu hnutia a člena hnutia.



Tlačová správa zo snemu KDH pripravená jeho hovorcom podľa Záborskej hrubo znevažuje všetkých členov strany, ktorí počas dvadsiatich ôsmich rokov existencie KDH vyberali kandidátov a sami kandidovali vo voľbách do NR SR.

„Znevážil tiež najvyšší celoslovenský orgán KDH medzi snemami - Radu KDH, a samotnú značku KDH. Je nemysliteľné, že toto oficiálne vyjadrenie nebolo pripravené na pokyn predsedu strany," vyhlásila europoslankyňa.

,

Prichádza neobvyklé studené počasie, najstudenejšie obdobie tejto zimy

Pozrite si náš nový Magazín !

Úžasný efekt stál takmer rok práce a spotreboval 42 tisíc zápaliek

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.