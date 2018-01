Štyri dôvody, prečo muži po sviatkoch chudnú

My ženy musíme ihneď schudnúť, to je jasné.

Pre pocit príťažlivosti podstúpime čokoľvek. Chceme sa cítiť krásne.

Veď to robíme nielen pre mužov, ale i pre nás samotné. No aké dôvody na zhadzovanie kíl majú naše drahé mužské polovičky? Môže sa za tým skrývať všeličo.

Na obzore nová žena

Často za mužským chudnutím býva práve iný objekt záujmu vášho partnera. Nová kolegyňa, ktorá ho očarila. Susedka zjavujúca sa v jeho najtajnejších sexuálnych predstavách. Nebodaj už milenka, ktorá očakáva dravca v posteli. Ak chce na ňu zapôsobiť, k tomu mu veľké brucho nijako nepomôže. Preto treba začať ihneď so zhadzovaním kíl!

Sú za tým zdravotné dôvody

Chlapi môžu túžiť po štíhlejšej postave i z iných dôvodov. Pocit chýbajúcej kondičky. Pri športe už nepodávajú také výkony, ako by si želali. Nedarí sa im preto vyhrávať, a to nijako nezapadá do ich súťaživej mysle. S obezitou sa dostavia tiež zdravotné problémy. Bolesti kĺbov, žalúdočné problémy, vysoký krvný tlak, cukrovka a iné. To všetko sú závažné dôvody, aby sa zbavili vianočných tukových vankúšikov.

Chudnutie kvôli kariére

Kedysi symbolom úspešných mužov bývalo veľké brucho a „urastená“ postava. Dostatok jedla rovná sa dostatok peňazí. Doba sa zmenila a teraz je to naopak. Ak máte nadváhu, znamená to ( aj keď to vôbec nemusí byť tak ), že sa o seba nestaráte. Predpokladá sa, že v práci budete podávať menšie výkony. U nadriadených sa stanete menej obľúbeným. To sa odrazí i na vašich odmenách či kariérnom raste. Nič s tým nenarobíme. V kurze sú štíhli, pekní, mladí. Tí majú v rukách ľahší postup po schodoch kariéry.

Zhadzovanie kíl kvôli lepšiemu pocitu

Chce váš muž po sviatkoch chudnúť? Možno to robí len pre pocit spokojnosti so sebou samotným. Veď nemusí byť hneď za tým nevera či túžba po inej žene. Aj muži sa potrebujú cítiť fajn. Príťažliví pre vás i pre samých seba. Takisto ako pre ženy, tak i pre mužov zohráva tento pocit dôležitú úlohu. Nadváha, zlý zdravotný stav k nemu vôbec neprispievajú.