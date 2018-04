Štvrté finále FA Cupu za tri roky a všetci nás len kritizujú, vraví Mourinho po postupe ManU

LONDÝN 22. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalisti Manchestru United už prišli o šancu na triumf v Premier League aj Lige majstrov, ale anglický FA Cup je súťaž, ktorá im svedčí. Po sobotňajšom triumfe 2:1 nad Tottenhamom Hotspur vo Wembley si hráči ManUtd zaistili finálovú účasť rekordný dvadsiatykrát.

Až dvanásť doterajších finále premenili na konečnú radosť s trofejou. V sobotu zároveň uštedrili Tottenhamu ôsmu prehru v semifinálovej fáze tejto súťaže v neprerušenej sérii.

Herrera rozhodol o víťazstve "červených diablov"

Tottenham dostal do vedenia už v 11. min anglický reprezentant Dele Alli, ale do prestávky stihol za "červených diablov" vyrovnať čilský kanonier Alexis Sánchez. O víťazstve United rozhodol po zmene strán Španiel Ander Herrera v 62. min.

"Zaslúžene sme postúpili. Ak si zápas rozfázujeme do jednotlivých častí, vo väčšine z nich sme boli lepšie mužstvo. Mali sme kontrolu nad zápasom s výnimkou fázy, keď súper strelil prvý gól. V prestávke sme si povedali, ako chceme hrať v druhom polčase a fungovalo to," uviedol tréner ManUtd José Mourinho na webe BBC Sport.



Z Mourinha sa stal akoby špecialista na pohárové súťaže v Anglicku. Práve dosiahol postup do šiesteho finále a všetkých päť predchádzajúcich so svojím tímom aj doviedol do úspešného konca. Má jednu trofej ako víťaz FA Cupu a štyri ako šampión Ligového pohára.

Štvrté finále za tri roky

"Toto bude moje štvrté finále za tri roky. V Premier League máme šancu na celkové druhé miesto a ja odvšadiaľ len počúvam kritiku na našu hru. Ak si uvedomíme, aká je v Anglicku konkurencia, tieto úspechy sa nemusia zopakovať dobrých pár rokov. Niekedy nechápem, na čo je dobrá všetka tá kritika," sugestívne poznamenal Mourinho.



Tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino bol z prehry, pochopiteľne, sklamaný. "Každá prehra je zlá, sme sklamaní, že sa nepredstavíme vo finále. V prvom polčase sme dominovali, ale na víťazstvo to nestačilo. Súper výborne bránil a strelil potrebné góly," povedal Pochettino.

Druhé semifinále odohrajú v nedeľu 22. apríla Chelsea a Southampton. Finále FA Cupu je na programe 19. mája vo Wembley.

