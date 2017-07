Štvormesačné bábätko sa nepodarilo zachrániť, po presune do nemocnice zomrelo

POPRAD 24. júla (WebNoviny.sk) – Štvormesačné bábätko z Liptovskej Tepličky (okr. Poprad), ktoré minulý piatok leteckí záchranári vo vážnom stave previezli najprv do popradskej nemocnice a následne do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici, ešte v ten istý večer po viac ako troch hodinách v nemocnici zomrelo. Pre agentúru SITA to dnes potvrdil medicínsky riaditeľ nemocnice v Bystrici Miloslav Hanula.





Leteckí záchranári z Popradu leteli na pomoc bábätku v piatok 21. júla. Ako vtedy informovala Zuzana Hopjaková, PR manažérka a hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby AIR – Transport Europe, rodičia ho našli doma v bezvedomí, nejavilo žiadne známky života. Ešte pred prevozom do popradskej nemocnice sa mu podľa jej slov podarilo obnoviť základné životné funkcie.





Chlapčekovi však už nepomohol ani urgentný letecký prevoz na vyššie špecializované zdravotnícke stredisko v Banskej Bystrici, do Detskej fakultnej nemocnice. „Dieťatko sme prijali vo veľmi vážnom kritickom stave. Bezprostredne po prijme sa pokračovalo v resuscitačnej starostlivosti, bola doplnená diagnostika v zmysle CT vyšetrení a laboratórnych vyšetrení, ktoré potvrdili závažné poškodenie mozgu pre nedostatok kyslíka.





Vyšetrenie ďalej potvrdilo vdýchnutie stravy, ktoré mohlo byť spúšťačom celého tohto procesu a taktiež v rámci laboratórnych parametrov hodnoty nezlučiteľné so životom. Napriek maximálnemu úsiliu dieťatko vo večerných hodinách zomrelo,“ uviedol pre SITA Hanula. Presnú príčinu smrti podľa jeho slov určí až pitva.

Prípadom sa už zaoberala aj polícia. „Po preverení a potvrdení, že k úmrtiu došlo bez cudzieho zavinenia, polícia ďalej vo veci nekoná, nezačala ani trestné stíhanie,“ uviedol pre SITA prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

