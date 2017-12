Študenti STU v Bratislave vyvinuli aplikáciu, ktorá číta bločky a sleduje výdaje

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Aplikácia študentov Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave číta bločky a sleduje, koľko míňate.

Vyvinuli ju študenti Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU. Práve obdobie Vianoc a Nového roka je náročné pre peňaženky. V nákupnom ošiali niekedy zabudneme sledovať, koľko a na čo sme vlastne minuli. Tomu by mohla zabrániť aplikácia Kill Bills.

Umelá inteligencia sa priebežne učí

„Aplikácia Kill Bills vie zatriediť jednotlivé položky na bločkoch do kategórií a následne vytvárať rôzne grafy a tabuľky. Používatelia tak môžu sledovať výdavky v čase, porovnávať napríklad, koľko minuli na potraviny či pohonné hmoty minulý týždeň oproti aktuálnemu týždňu a môžu informácie aj zdieľať. Každý používateľ tak vie, koľko na čo minul,“ vysvetľuje jeden z autorov Pavol Ondrejka. Agentúru SITA informovala manažérka pre komunikáciu STU Andrea Settey Hajdúchová.





Aplikácia sa dokáže vysporiadať s rôznymi typmi bločkov i s rôznymi názvami nakupovaných produktov. Umožňuje jej to umelá inteligencia, ktorá sa priebežne učí, čo kam zaradiť.

Rozlišuje množstvo druhov tovarov

„Bločky môžu byť rôzne, a ak náhodou nevie niektorý prečítať, pomôže jej používateľ a ona si to následne zapamätá. Rovnako je to pri jednotlivých položkách. Systém dnes už vie rozlíšiť množstvo druhov tovarov, ak je napríklad na bločku slovo rožok, už vie, že má túto položku zaradiť medzi pečivo. Ak trebárs na Vianoce či na Silvestra nakupujete exotické ovocie, najskôr v databáze skontroluje, či sa s takýmto produktom už stretla a ak nie, položku nechá zatriediť po prvý raz používateľovi,“ povedal študent FIIT STU Michal Kováčik.





Študenti pred spustením projektu zisťovali, či je podobná aplikácia na trhu a či by o takúto pomoc ľudia mali záujem. Prieskum ukázal, že veľa ľudí by svoje výdavky rado kontrolovalo, ale len málo z nich to robí a aplikáciu by privítali.

Chyby konkurenčných produktov

Prieskum tiež ukázal, že na trhu sú konkurenčné riešenia, napríklad aplikácie Abacus, alebo Receipt Bank, ktoré však nevedia z bločku vytiahnuť položky a zatriediť ich do kategórií, prípade nefungujú dobre na slovenských bločkoch.

Aplikácia je zatiaľ dostupná v testovacej Beta verzií. Zatiaľ ju testuje úzky okruh ľudí, ktorých téma zaujíma. Študentom testovanie pomáha aplikáciu doladiť a vyriešiť prípadne problémy, ktoré môžu nastať pri používaní. Do testovania sa môže zapojiť aj verejnosť, stačí o prístup požiadať na http://kill-bills.sk. Plná verzia by podľa autorov mohla byť dostupná v priebehu roku 2018.

