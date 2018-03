Študenti navrhli osvetlenie, ktoré reguluje jeho intenzitu a šetrí energiu

KOŠICE 24. marca (WebNoviny.sk) – S projektom nového systému verejného osvetlenia získali študenti Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach druhé miesto na nedávnej súťaži organizovanej Východoslovenskou distribučnou (VSD). Informovala o tom na stránke Košického samosprávneho kraja Katarína Jantošovičová.

Ako uviedla, navrhli lampy, ktoré reagujú na pohyb chodcov a áut a podľa toho regulujú intenzitu svietenia. Majú šancu, že sa ich projekt uchytí aj v praxi.

Šetrenie energie znížením jasu

Študenti školy Dávid Seman, Kristián Čičvák a Peter Karabáš s majstrom odborného výcviku Františkom Hegedüsom navrhli systém a v projekte pracovali na modeli, ktorý funguje na platforme infračervených snímačov pohybu.



„Pouličné lampy budú svietiť celú noc len na 10 percent výkonu. V okamihu zaznamenania pohybu osoby na chodníku, alebo automobilu, sa svetlá plynulo rozsvietia na 100 percent výkonu. Ak sa osoba vzdiali z dosahu senzora, osvetlenie opätovne prechádza do úsporného režimu 10 percent. Podobná situácia môže nastať aj v priebehu dňa, pokiaľ sa náhle zamračí a poklesne denný jas,“ vysvetľuje Hegedüs. Podľa odborných odhadov sa tak môže ušetriť oproti normálnemu režimu svietenia až 50 percent energie.

Čakajú na súhlas poslancov

Projekt je spracovaný na verejné osvetlenie obce Sirník v okrese Trebišov. „Návrh bude zaradený ako alternatívne riešenie osvetlenia obce. Predbežný odhad je, že úspora na elektrickej energii bude minimálne 50 percent,“ uviedol riaditeľ SOŠ automobilovej Jozef Eperješi.

Starosta Sirníka Viktor Kalán uviedol, že finančne je to pre obec výhodné. Nevylučuje, že túto alternatívu verejného osvetlenia uvedú do praxe, no na to je potrebný aj súhlas poslancov. Tieto technológie zaznamenávajú rýchly progres a je pravdou, že majú obce momentálne nákladné verejné osvetlenia.

